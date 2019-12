Leukers ist erstes U 23-Mitglied im Fan Club

Vor knapp einem Monat ist die neue U 23-Mitgliedschaft des Fan Club Nationalmannschaft an den Start gegangen. Als erstes U 23-Mitglied wird Oliver Leukers aus Hamburg in die Fan Club-Geschichtsbücher eingehen. Nachdem ihm sein bester Freund Lars auf die Vorteile hinwies, musste er nicht lange überlegen und füllte das Anmeldeformular in wenigen Minuten aus.

Sich selbst würde Oliver als positiv fußballverrückt bezeichnen, vergeht bei ihm doch seit er denken kann kein Wochenende ohne das runde Leder. Dem Fan Club Nationalmannschaft beizutreten ist eine emotionale Entscheidung. "Ich möchte mit der Mitgliedschaft meine Unterstützung der Nationalmannschaft verdeutlichen", erklärt der 22-Jährige.

Möglichkeit auf EM-Tickets

Nach der Gruppenauslosung für die EURO hat Oliver das Turnier im kommenden Sommer fest im Blick. Als frisch gebackenes Fan Club-Mitglied kann er sich bei der zweiten EM-Ticketverkaufsphase (4. bis 18. Dezember) um Karten für Spiele der deutschen Mannschaft bemühen. Die drei Heimspiele in München sind dabei natürlich besonders reizvoll. Gegen einen Kurztrip nach London zum Halbfinale oder Endspiel hätte er aber natürlich auch nichts einzuwenden.

Der Gang ins Stadion ist für Oliver von Kindesbein ein fester Lebensinhalt. Seit ihn seine Eltern 2004 mit ins Stadion zum Rheinderby genommen haben, ist er leidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Köln. "Ob daheim oder auswärts und egal in welcher Liga, ich bin dabei", fügt der gebürtige Kölner hinzu.

Die Zeit an der Pfeife

Auf einer etwas kleineren Bühne konnte Oliver sogar schon Erfahrungen auf dem Rasen sammeln. Zwar nicht aktiv am Ball, aber dafür als ausgebildeter DFB-Schiedsrichter. Zwischen 2011 und 2016 leitete er zahlreiche Partien im Amateurbereich, entweder an der Pfeife oder als Assistent. Inzwischen fehlt ihm dafür zwar die Zeit, dennoch erinnert er sich gerne an diese Phase zurück.

Oliver schreibt dem Fußball eine hohe Bedeutung zu: "Fußball hat die Kraft, Menschen auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Das schafft er besonders durch seine Emotionen." Von denen kann er ein Lied singen. Er erklärt, dass Tiefschläge wie die Absteige mit seinem "Effzeh" genauso dazugehören wie die Freudenausbrüche beim WM-Titel von 2014. Als U23-Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft möchte Oliver noch einige dieser emotionalen Achterbahnfahrten durchleben – spätestens wieder bei der EURO im kommenden Jahr.

[jh]