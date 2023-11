Letztes Spiel des Jahres: U 20 gegen England

Nach dem Last-Minute-Sieg in Rumänien steht für die U 20-Nationalmannschaft zum Jahresabschluss heute (ab 18 Uhr) in Regensburg der Klassiker gegen England an. Tickets für das Spiel im Jahnstadion zu Preisen von 4 bis 16 Euro gibt's für Kurzentschlossene hier.

Die Startelf: Ernst - Rothe, Blank, Oermann, Oliveira - Pavlovic, Jander, Kemlein - Wanner, Ansah, Bobzien

"Ein Duell mit England ist eins der besten Spiele und ein absolutes Highlight für uns", sagt Trainer Hannes Wolf. "Es werden viele Fans nach Regensburg kommen, da wollen wir es richtig gut machen. Für die Partie werden wir in der Aufstellung einige Änderungen vornehmen. Wir freuen uns sehr auf den Klassiker."

Weiter geht es für die U 20 im neuen Jahr, wenn der nächste Lehrgang mit Länderspielen gegen Norwegen am 21. März und in Frankreich am 25. März auf dem Programm steht.