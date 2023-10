Letztes Gruppenspiel gegen Polen

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist die deutsche U 19-Nationalmannschaft perfekt in die erste EM-Qualifikationsrunde gestartet. Nach dem 6:0 gegen Kasachstan und dem 3:1 gegen Nordmazedonien kann sich die DFB-Elf am heutigen Dienstag (ab 15.30 Uhr) im Spiel gegen Polen den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde sichern. Holt die Mannschaft von Trainer Christian Wörns gegen den Gastgeber Polen mindestens einen Punkt , wäre ihnen der erste Platz in der Qualifikationsgruppe 5 nicht mehr zu nehmen.

"Mit Polen treffen wir am Dienstag auf den stärksten Gegner in der Gruppe. Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen. In Vorbereitung auf das Spiel werden wir an den Erkentnissen aus dem letzten Spiel arbeiten. Nordmazedonien hat sehr robust gespielt, da hätten wir uns in den Zweikämpfen und im Infight mehr wehren müssen. Das wollen und werden wir gegen Polen besser machen", so Christian Wörns vor der Partie, die in Bydgoszcz stattfindet.

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen wird. Die UEFA U 19-EURO 2024 wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2025.