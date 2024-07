Letzte Tickets fürs Österreich-Spiel

Riesengroßes Interesse am letzten Heimländerspiel von Bundestrainer Horst Hrubesch: Knapp 42.000 Tickets sind für das letzte Gruppenspiel der EM-Qualifikation der DFB-Frauen heute (ab 19 Uhr) in Hannover bereits verkauft worden. In der Heinz von Heiden Arena trifft die DFB-Auswahl auf das Nachbarland Österreich.

"Wir lieben es, vor so einer Kulisse zu spielen," sagt Offensivspielerin Klara Bühl vor der Partie. "Wenn so viele Zuschauer Tickets haben, ist es ein sehr schönes Gefühl. Wir wollen die Unterstützung mit einer guten Leistung zurückgeben. Dann sind beide Seiten happy." Das Hinspiel in Linz gewann Deutschland nach einem Zwei-Tore-Rückstand durch einen Doppelpack von Klara Bühl und einen Elfmetertreffer von Giulia Gwinn mit 3:2.

Karten für die Partie in der niedersächsischen Landeshauptstadt sind sowohl über das DFB-Ticketportal als auch über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) zu erwerben. An der Tageskasse am Eingang Nord gibt es ab Stadionöffnung um 17 Uhr noch Tickets, dort ist nur Kartenzahlung möglich.

Erstes Frauen-Länderspiel in Hannover

Für das erste Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft überhaupt in Hannover sind Sitzplatzkarten in drei Kategorien verfügbar und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro.

Gruppentickets kosten 8 Euro pro Ticket (nur in Kategorie 3) und sind für alle Gruppen ab zehn Personen im DFB-Ticketportal erhältlich. Größere Gruppen wenden sich gerne an den Niedersächsischen Fußballverband.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

[dfb]