Letzte Spieltage in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der 3. Liga die Spieltage 35 bis 38 zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Anstoßtermine aller Begegnungen bis Saisonende fest.

Der 35. Spieltag beginnt am Freitag, 22. April (ab 19 Uhr), mit dem Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Tags darauf kommt es am 23. April (ab 14 Uhr) unter anderem zum Verfolgerduell zwischen dem VfL Osnabrück und SV Waldhof Mannheim. Im Kampf um den Klassenverbleib empfängt der FC Würzburger Kickers den FC Viktoria 1889 Berlin, während der TSV Havelse zeitgleich auf den SC Freiburg II trifft.

Am Sonntag, 24. April (ab 13 Uhr), treffen zunächst die beiden ehemaligen Bundesligisten MSV Duisburg und TSV 1860 München aufeinander, bevor ab 14 Uhr Tabellenführer 1. FC Magdeburg den FSV Zwickau zu Gast hat. Im Montagsspiel empfängt am 25. April (ab 19 Uhr) der FC Viktoria Köln den SV Meppen. MagentaSport überträgt stets live.

Zwei Freitagsspiele in Runde 36

Der 36. Spieltag startet am 29. April (ab 19 Uhr) mit zwei Partien am Freitagabend. Zum einem findet das Spitzenspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg statt, zum anderen der Vergleich zwischen FC Viktoria 1889 Berlin und 1. FC Saarbrücken. Die sechs Spiele des Samstagsprogramms beinhalten unter anderem die Partien SV Meppen gegen den FC Würzburger Kickers und 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund II. Aufgrund des Maifeiertages finden am Sonntag keine Spiele statt, die Runde beschließen der SV Waldhof Mannheim und MSV Duisburg am Montagabend, 2. Mai (ab 19 Uhr).

Am 37. Spieltag wird kein Montagsspiel ausgetragen. Der Start am Freitag, 6. Mai (ab 19 Uhr), sieht das westfälische Duell zwischen Borussia Dortmund II und dem SC Verl vor. Am Samstag (ab 14 Uhr) treffen dann in insgesamt sechs Partien unter anderem der SV Meppen auf Eintracht Braunschweig und der SV Wehen Wiesbaden im Verfolgerduell auf den SV Waldhof Mannheim. Zudem empfängt der 1. FC Magdeburg den TSV 1860 München. Am Sonntag, 8. Mai (ab 13 Uhr), trifft der FC Würzburger Kickers auf den Halleschen FC, bevor es ab 14 Uhr zum Vergleich zwischen dem FC Viktoria Köln und 1. FC Kaiserslautern kommt.

Die Partien des abschließenden 38. Spieltags finden - wie in den Jahren zuvor auch - zeitgleich statt und werden am Samstag, 14. Mai (ab 13.30 Uhr), ausgetragen.

Festes Spieltagsformat in der 3. Liga

An den Regelspieltagen folgt die 3. Liga vertragsgemäß weiterhin einem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend (ab 19 Uhr), sechs Begegnungen am Samstag (ab 14 Uhr), zwei Spielen am Sonntag (ab 13 und 14 Uhr) und einer Partie am Montagabend (ab 19 Uhr). Ausnahmen bilden die Englischen Wochen mit jeweils fünf Spielen am Dienstag- und Mittwochabend, dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre Dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen. Hinzu kommt eine umfangreiche Highlightverwertung in der ARD-Sportschau und den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten.

