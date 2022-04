Letzte Spieltage der Saison terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die Spieltage 20 bis 22 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Runde 20 startet ausnahmsweise schon am Mittwoch, 20. April (ab 19.15 Uhr), mit dem Spiel zwischen der SGS Essen und dem VfL Wolfsburg, das live bei MagentaSport im Pay-TV übertragen wird. Grund für das Vorziehen der Partie ist das Halbfinale der UEFA Women's Champions League, in dem die Wolfsburgerinnen am 23. oder 24. April im Hinspiel auf den FC Barcelona treffen.

Wie gewohnt, geht es danach am 22. April (ab 19.15 Uhr, live bei MagentaSport) mit dem Freitagsspiel weiter, wenn der FC Carl Zeiss Jena den FC Bayern München zu Gast hat. Am Samstag, 23. April (ab 14 Uhr), wird der Spieltag mit dem Duell TSG Hoffenheim gegen den 1. FFC Turbine Potsdam fortgesetzt, das bei MagentaSport und im Livestream auf sportschau.de zu sehen sein wird.

Abgeschlossen wird die Runde am Sonntag, 24. April, mit drei Partien. Ab 13 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt die Gäste von Bayer Leverkusen und ab 16 Uhr der 1. FC Köln den SV Werder Bremen. Beide Begegnungen sind live bei MagentaSport zu sehen. Zusätzlich im Free-TV bei Eurosport wird ab 18 Uhr das badische Derby zwischen dem SC Freiburg und SC Sand übertragen.

Letzter Spieltag: Alle Partien zeitgleich

Im normalen Rhythmus geht es dann am 21. Spieltag weiter. Am Freitag, 6. Mai (ab 19.15 Uhr), läuft auf Eurosport und bei MagentaSport das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Am Samstag, 7. Mai (ab 14 Uhr, live im RBB, bei MagentaSport und im Livestream auf sportschau.de), geht es im Topspiel zwischen Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt um den dritten Platz in der Champions League.

Der Rest folgt am Sonntag, 8. Mai, mit einem doppelten Doppelpack: Ab 13 Uhr treffen der SC Freiburg und die SGS Essen sowie der SC Sand und der 1. FC Köln aufeinander. Ab 16 Uhr messen sich sowohl Carl Zeiss Jena und der VfL Wolfsburg als auch Werder Bremen und die TSG Hoffenheim.

Die Spiele des abschließenden 22. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga finden am Sonntag, 15. Mai (ab 14 Uhr), wie gewohnt zeitgleich statt. Die übertragenden TV-Sender werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

[dfb]