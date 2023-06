Letzte Partien für Kromp: Österreichs U 16-/U 17-Auswahl wartet

Die deutschen U 16-Juniorinnen sind am vergangenen Montag mit 24 Spielerinnen zum Lehrgang in die österreichische Bundeshauptstadt Wien gereist. In dessen Rahmen findet heute (ab 13 Uhr) in St. Pölten das erste von zwei Spielen gegen eine U 16-/U 17-Auswahl Österreichs statt. Die zweite Partie steigt am kommenden Dienstag (ab 16.30 Uhr) in Ober-Grafendorf.

Die deutsche Startaufstellung: Bräutigam - Bednorz, Schäfer, Tenhagen, Memminger - Rodach, Hohkamp, Zimmermann, Daedelow, Damm - Zollner.

Friederike Kromp hatte Ende Mai ihren Kader für ihre letzte Reise als DFB-Trainerin bekanntgegeben, bevor sie den DFB im Sommer in Richtung Eintracht Frankfurt verlässt.

Kromp: "Allesamt werden maximal motiviert sein"

"Zum Abschluss der U 16-Saison wartet auf unser Team noch ein Highlight mit einer zehntägigen Länderspielreise nach Österreich", so Fritzy Kromp. "Wir werden von unserem Quartier in Wien aus zwei Testspiele gegen das U 16/U 17-Team der ÖFB-Akademie in St. Pölten und Ober-Grafendorf bestreiten. Für meine Spielerinnen werden es die letzten Spiele in der U 16-Altersstufe sein, bevor es im Juli unter neuer Leitung von Sabine Loderer und ihrem Team in der U 17 weitergehen wird."

Über ihren Abschied sagt die scheidende DFB-Trainerin: "Für mich persönlich sowie Teile meines Trainerteams wird es darüber hinaus das vorerst letzte Länderspiel überhaupt sein. Somit werden wir sicherlich allesamt maximal motiviert sein, unsere bisherige gemeinsame Reise mit einem erfolgreichen Kapitel zum Abschluss zu bringen."

Die deutschen Nachwuchskickerinnen haben in dieser Saison bislang sechs Länderspiele absolviert. Zum Auftakt gab es ein 5:0 und ein Remis im Doppelpack gegen Norwegen. Anfang Februar stand das UEFA Development Turnier in Portugal mit hochkarätigen Gegner auf dem Programm. Gegen England gelang ein 3:2 im Elfmeterschießen, gegen Italien unterlag das Kromp-Team knapp mit 1:2, ehe zum Abschluss die Niederlande 4:1 geschlagen wurde. Am 11. Mai setzte sich die U 16 in Dublin zudem 2:0 gegen Irland durch.

[dfb]