Letzte Möglichkeit für WM-Tickets im deutschen Fanblock

Bis zum 17. Juli können sich Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft noch Tickets für alle deutschen Spiele während der Weltmeisterschaft in Katar besorgen. Jedes Mitglied kann bis zu sechs Karten pro Spiel beziehen, die Fan-Club-Mitgliedern zugewiesen werden müssen. Im Anschluss senden wir euch eine E-Mail mit Access-Codes zu, mit denen ihr eure gewünschten Tickets bis zum 19. Juli um 11 Uhr über den Ticketshop bei der FIFA kaufen könnt. Das Kontingent ist begrenzt. Es gilt: First come, first served.

