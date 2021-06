Lettland-Quiz in der Fan Club-App

Mit Lettland wartet auf unser DFB-Team am Montag in Düsseldorf der letzte Gegner vor der EURO 2020. Nicht zum ersten Mal treffen beide Nationen aufeinander. Aber wie gut bist du informiert? Was weißt du über unseren Gegner? Teste dein Wissen über Lettland im neuen Quiz in der Fan Club-App!

Zehn Fragen warten auf dich. Hilfe bieten dir vier Joker. Aber überleg' nicht zu lange, denn nach 15 Sekunden muss die Antwort eingeloggt sein – und Schnelligkeit gibt Punkte. Die Fan Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.

