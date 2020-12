"Lese-Kicker 2020": Gewinner ausgezeichnet

Die Gewinner des Wettbewerbs "Lese-Kicker 2020" stehen fest: Ocke Bandixen gewinnt mit seinem Roman "Der Wunderstürmer 1 - Hilfe, ich habe einen Fußballstar gekauft!" den Preis für das beste Fußball-Kinderbuch. In der Kategorie "Bestes Fußball-Jugendbuch" konnten sich Autor Julian Voloj und Illustrator Marcin Podolec mit der Graphic Novel "Ein Leben für den Fußball. Die Geschichte von Oscar Rohr" gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Die beiden Gewinnerbücher des Lese-Kicker 2020 wurden am gestrigen Montag offiziell bekannt gegeben. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erfolgte die Preisverleihung in diesem Jahr mittels einer bunt gestalteten Videocollage. TV-Moderator Tim Gailus vom "Kinderkanal" von ARD und ZDF führt durch den 16-minütigen Film. In diesem Film äußern sich unter anderem der wichtigste Teil der Jury – die Kinder – sowie die Gewinnerautoren und die Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner.

Preisverleihung per Videocollage

Die Preisträger Julian Voloj und Marcin Podolec erklärten in ihrer Videobotschaft: "Das Jahr war ja etwas seltsam. Wir hatten viele Pläne, das Buch in Deutschland zu präsentieren. Leider ist daraus nichts geworden. Aber jetzt mit dem Lese-Kicker hat das Jahr so ein kleines Happy End und das freut uns natürlich." Auch Gewinner Ocke Bandixen bedankte sich für den Preis und resümierte: "Ich glaube, das wirkliche Tor zur Welt sind Bücher. Man klappt sie auf und schon geht's ab in eine andere Welt. Wenn wir mit dem Lese-Kicker ein bisschen dazu beitragen können, dass Leute diese Tore durchschreiten, dann haben wir, glaube ich, viel richtig gemacht."

Im Rahmen einer Leseförderungskampagne zum Lese-Kicker 2020 hatten in den vergangenen Monaten insgesamt 150 Schulklassen aus ganz Deutschland ihre Klassenfavoriten gewählt. Zur Auswahl standen jeweils fünf nominierte Bücher in der Kategorie Bestes Fußball-Kinderbuch sowie Bestes Fußball-Jugendbuch. Die Kinder und Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich individuell und persönlich aufbereitete Videosequenzen der zehn nominierten Autorinnen und Autoren anzusehen. Auch das Urteil der Erwachsenenjury, bestehend unter anderem aus Manuel Neuer, Nia Künzer, Tim Gailus und Joachim Król, floss in die abschließende Bewertung ein.

[dfb]