Leroy Sané für drei Spiele gesperrt

Die Berufungskommission der FIFA hat die Berufung von Nationalspieler Leroy Sané gegen seine Sperre von drei Testländerspielen zurückgewiesen. Damit ist der Rechtsweg innerhalb des Fußball-Weltverbandes erschöpft.

Sané hatte im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich am 21. November 2023 in Wien in der 49. Minute wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner vom slowenischen Schiedsrichter Slavko Vincic die Rote Karte gesehen.