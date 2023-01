Lerch ab Mitte März Hoffenheimer Trainer

Die TSG Hoffenheim hat einen Nachfolger für den am 20. Dezember 2022 freigestellten Trainer Gabor Gallai gefunden. Der ehemalige Wolfsburger Meistercoach Stephan Lerch (38) wird den aktuellen Tabellenfünften der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ab dem 13. März übernehmen. Bis dahin wird die Mannschaft interimsweise von Nadine Rolser und Rico Weber betreut, da Lerch bis zum letzten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga für die U 19 der TSG verantwortlich bleibt.

"Uns war schnell klar, dass wir in Stephan Lerch den idealen Nachfolger für Gabor Gallai in den eigenen Reihen haben. Nachdem er signalisiert hatte, dass er sich eine Rückkehr in den Frauenfußball vorstellen kann, haben wir die Gespräche intensiviert", sagte Abteilungsleiter Ralf Zwanziger.

Lerch trainierte zwischen 2017 und 2021 das Frauenteam des VfL Wolfsburg und gewann in dieser Zeit dreimal die Deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal.