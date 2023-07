Leonie Maier offiziell verabschiedet

Die frühere Nationalspielerin Leonie Maier ist vor dem Länderspiel der DFB-Frauen gegen Sambia heute in Fürth offiziell verabschiedet worden. DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert und Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin "Frauen im Fußball", überreichten Maier als Dank für ihre 79 Einsätze und elf Tore im Dress der DFB-Auswahl einen Blumenstrauß sowie eine Fotocollage mit den schönsten Momenten ihrer Nationalmannschaftskarriere. Nach dem Spiel wird die 30-Jährige zudem im "Homeground" in Herzogenaurach bei der Mannschaft zu Besuch sein und dort noch einmal intern verabschiedet.

Maier, die von der U 15- bis U 20-Nationalmannschaft alle Nachwuchsteams des DFB durchlaufen hatte, debütierte am 13. Februar 2013 beim 3:3 gegen Frankreich in der A-Nationalmannschaft. Mit den DFB-Frauen gewann sie den Titel bei der EM 2013 in Schweden und Olympia-Gold 2016 in Rio de Janeiro. Mit der U 17- und 19-Nationalmannschaft halte die gebürtige Stuttgarterin zwei EM-Titel geholt. Im Februar hatte die Abwehrspielerin vom FC Everton ihren Rücktritt aus dem Nationalteam bekanntgeben.