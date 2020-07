Leon Goretzka: Klare Kante

Leon Goretzka hat in den vergangenen Monaten nicht nur sportlich an Profil gewonnen. Sein soziales Engagement ist beeindruckend, seine Haltung zu politischen Themen unmissverständlich. Goretzka übernimmt Verantwortung – für sich und für andere.

Würde es dieser Spieler wirklich schaffen beim FC Bayern? Warum stoppten ihn so oft und immer wieder Verletzungen? Ist er zimperlich? Oder ungeschickt im Zweikampf? Da gab es schon noch Fragen, obwohl Leon Goretzka in seinem ersten Jahr beim FC Bayern aus dem Mittelfeld heraus acht und damit kaderintern die drittmeisten Treffer in der meisterlich vollendeten Bundesliga-Saison 2018/2019 erzielt hatte; lediglich Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski (22) und Serge Gnabry (zehn) hatten den Ball häufiger ins gegnerische Tor geschossen.

Auch in dieser Saison gehörte der FCB-Profi mit der Trikotnummer 18 erst am 11. Spieltag erstmals zur Startelf der Münchner, zwickende Muskeln und ein lädiertes Sprunggelenk hatten ihn zuvor gehindert. Und so richtig legte der Mittelfeldakteur dann nach der Winter- und noch beeindruckender nach der Corona-Pause los. Zur definitiven Sicherung der Meisterschaft in Bremen in der 32. Runde hatte Goretzka sechs Treffer beigesteuert und sich als laufstarker, in der Defensive mannschaftsdienlicher und in der Offensive torgefährlicher Partner des gesetzten Kollegen Joshua Kimmich festgesetzt, im Zentrum vor der Abwehr.