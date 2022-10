Lena singt beim Qualifying Draw

WE_LCOME TO GER_MANY: Lena wird als musikalischer Act bei der Auslosung des Qualifikationswettbewerbs zur UEFA EURO 2024 in Deutschland an diesem Sonntag (ab 12 Uhr) in der Festhalle der Messe Frankfurt auftreten. Die Sängerin gilt als eine der wandlungsfähigsten, beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands und wird am Sonntag ihren aktuellen Song "Looking for Love" performen.

Als erste deutsche Gewinnerin des Eurovision Song Contests seit 1982 und als zweite deutsche Siegerin überhaupt zog die damals 19 Jahre alte Schülerin aus Hannover ein milliardenstarkes TV-Publikum rund um den Globus in ihren Bann. Lena sagt: "Teamsport ist etwas so Emotionales. Es löst über das Feld hinaus ein Gemeinschaftsgefühl aus. Etwas, das für Fans und Sportler*innen Bilder erzeugt und Erinnerungen schafft. Und am Ende genau das kann, was Musik mit uns macht: Emotionen wecken, eine Brücke schlagen und Menschen verbinden."

Bei der Auslosung des Qualifikationswettbewerbs zur UEFA EURO 2024 am Sonntag wird in der Festhalle ermittelt, in welcher Konstellation die 53 teilnehmenden Verbände um ihren Startplatz bei der Endrunde in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 spielen. Das DFB-Team ist als Auswahl des Ausrichterverbandes automatisch für die Endrunde qualifiziert und daher nicht bei der Auslosung des Qualifikationswettbewerbs dabei. Die 53 Mannschaften, die an der Auslosung teilnehmen, werden nach der Gesamtrangliste der UEFA Nations League 2022/23 gesetzt und anschließend in zehn Qualifikationsgruppen eingeteilt - sieben Fünfer- und drei Sechsergruppen. Bereits am 5. Dezember 2003 war die Festhalle in Frankfurt der Schauplatz der Auslosung eines Qualifikationswettbewerbs, damals im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

[mg]