Lena Oberdorf: No Limit

Lena Oberdorf wechselt zur neuen Saison zum DFB-Pokalfinalisten und Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Vorher will die deutsche Nationalspielerin am Samstag (ab 16.45 Uhr, live in der ARD) im Endspiel in Köln ihre künftigen Kolleginnen ärgern und mit der SGS Essen den DFB-Pokal gewinnen.

Es ist ihr letztes Spiel für die SGS Essen, der Showdown der außergewöhnlichsten Saison im deutschen Frauenfußball – und für Lena Oberdorf der Zeitpunkt, um Abschied zu nehmen. Von der SGS Essen, von ihren Mitspielerinnen, von den Verantwortlichen. Die 18 Jahre alte deutsche Nationalspielerin wird zur neuen Saison zum VfL Wolfsburg wechseln – zum Endspielgegner und Seriensieger im DFB-Pokal, zum aktuellen Deutschen Meister. Ein ganz großes Ziel hat Oberdorf noch: Sie will mit Essen erstmals in der Vereinsgeschichte einen Titel holen, den DFB-Pokal. Als Krönung ihrer Zeit bei der SGS.

"Es wäre ein großartiger Abschluss für mich persönlich, wenn wir hier und heute den Titel gewinnen könnten", sagt Oberdorf. "Natürlich ist Wolfsburg eindeutig in der Favoritenrolle. Sie haben uns in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in dieser Saison zweimal klar besiegt. Aber das hat meiner Meinung nach keine Aussagekraft für dieses nun anstehende Duell. Wir werden alles geben. Vielleicht gelingt uns dann die Überraschung. Auch wenn ich nach diesem Spiel nach Wolfsburg gehe, werde ich vorher noch mal alles für die SGS geben. Ich habe dem Verein und der Stadt viel zu verdanken."

[sw]