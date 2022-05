Lena Lattwein verlängert in Wolfsburg

Nationalspielerin Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg hat ihren bestehenden Vertrag beim deutschen Meister vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselte vor der laufenden Saison von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Wölfinnen und lief 19 Mal in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, vier Mal im DFB-Pokal und zwölf Mal in der UEFA Women’s Champions League auf und erzielte dabei wettbewerbsübergreifend acht Treffer.

Zuvor hatten sich bereits ihre Nationalmannschaftskolleginnen Felicitas Rauch und Tabea Waßmuth für eine vorzeitige Vertragsverlängerung entschieden.

Lattwein: "Unser Teamspirit ist kontinuierlich gewachsen"

"Wir sind gleich in meinem ersten Jahr beim VfL Wolfsburg einen sehr erfolgreichen Weg gegangen, haben unsere Spielphilosophie immer besser auf den Platz gebracht und unser Teamspirit ist kontinuierlich gewachsen", sagt Lattwein. "Ich fühle mich in Wolfsburg sehr wohl, habe täglich großen Spaß mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen und freue mich auf unsere weitere Entwicklung."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen sagt: "Lena hat eine starke erste Saison bei uns gespielt und die Erwartungen mehr als erfüllt, wie nicht zuletzt ihre Einsatzzeiten auf einer zentralen Position unterstreichen. Sie hat sich bei uns noch einmal weiterentwickelt und ist mit erst 22 Jahren noch lange nicht am Ende ihres Weges angekommen. Von daher sind wir sehr glücklich, dass auch sie ihren Platz in den nächsten Jahren beim VfL Wolfsburg sieht und sich schon am Ende ihrer ersten Saison im grün-weißen Trikot für eine vorzeitige Vertragsverlängerung entschieden hat."

[dfb]