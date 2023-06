Marco Rose: "So viele Menschen glücklich zu machen, ist eine tolle Sache"

Leipzigs Trainer Rose: "Titel zu gewinnen, ist etwas Großartiges"

Das 80. DFB-Pokalfinale hat in RB Leipzig seinen Sieger gefunden. Nach dem 2:0 (0:0) im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt hat DFB.de die Stimmen der Protagonisten gesammelt.

Marco Rose (Trainer Leipzig): Titel zu gewinnen, ist etwas Großartiges, das Ereignis ist großartig. So viele Menschen und Familien glücklich zu machen, ist eine tolle Sache. Dafür machen wir das alle, um maximal erfolgreich zu sein und solche Momente zu erleben.

Oliver Glasner (Trainer Frankfurt): Wir haben es bis zum Tor sehr gut gemacht. Es war ein bisschen so, dass wer das erste Tor erzielt gewinnt. Nach dem Tor ist das Spiel in Richtung Leipzig gekippt. Es war ein sehr guter Auftritt von uns, ich bin wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft.

Bundestrainer Hansi Flick: Ich glaube, dass beide Mannschaften keinen Fehler machen wollten. Man hat immer das Gefühl gehabt, wer das erste Tor schießt, kann der Sieger sein. Dann hat Leipzig leichter gespielt und in der Offensive seine Qualität gezeigt.

Konrad Laimer (RB Leipzig): Es ist ein Finale, ein Pokal, der zweite Titel: Es ist einfach schön, wenn man hier gewinnt. Wir freuen uns riesig, jetzt gilt es, das zu genießen. Wenn zwei gute Mannschaften aufeinandertreffen, will man nicht zu früh aufmachen.

Timo Werner (RB Leipzig): Es war ein hartes Stück Arbeit mit ein bisschen Glück beim 1:0, davor war es ein schweres Spiel. Am Ende muss einer gewinnen, dass wir das am Ende sind, ist umso besser.

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): Wir waren sehr gut im Spiel. In so einem Finale entscheiden Kleinigkeiten. Hinten raus hatten wir nicht mehr die Power zuzulegen. Es ist einfach so, es war viel Glück bei dem Abschluss zum 1:0 dabei, aber wenn man nicht schießt, kann man nicht treffen.

[dfb]