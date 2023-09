Leipzigs Räcke: "Ich sehe hier im Moment keine Grenzen"

Bald geht es wieder los: Die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am 15. September mit dem Duell zwischen dem SC Freiburg und Titelverteidiger FC Bayern München (ab 18.15 Uhr, live im ZDF). DFB.de stellen wir bis dahin jeden Tag eine Mannschaft vor. Heute: Aufsteiger RB Leipzig und Zugang Nina Räcke (21).

DFB.de: Nina Räcke, zu dieser Saison sind Sie von der SGS Essen zu RB Leipzig gewechselt. Was war ausschlaggebend für diese Entscheidung?

Nina Räcke: Hier wartet eine sehr spannende Aufgabe auf mich. Ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil dieser Zukunft sein zu können. Außerdem komme ich gebürtig aus Magdeburg, so dass ich nun wieder näher an meiner Heimat bin. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Letztlich kommen viele Komponenten zusammen, die sehr gut passen. Mir gefällt es hier wirklich gut.

DFB.de: Wie ist Ihr sportlicher Eindruck nach den ersten Wochen?

Räcke: Wir können auf dem hohen Niveau in der Bundesliga auf jeden Fall gut mitspielen. In der Vorbereitung haben wir hart gearbeitet. Trotzdem hat es bislang viel Spaß gemacht und ich bin wirklich gespannt, wie wir in die Saison starten werden.

DFB.de: Zum Auftakt müssen Sie zum 1. FC Köln (Sonntag, 17. September, ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) …

Räcke: Es warten direkt ein starker Gegner und eine echte Herausforderung auf uns. Der FC hat eine erfahrene Mannschaft mit einigen älteren Spielerinnen im Kader. Trotzdem können wir die Begegnung gewinnen. Das ist ein super Auftakt in die neue Saison. Anschließend wissen wir direkt, wo wir stehen und woran wir noch arbeiten müssen.

DFB.de: Geht es zunächst in erster Linie um den Klassenverbleib?

Räcke: Ja, ich denke schon. Wir sind ein Aufsteiger, aber meiner Meinung nach ein guter und kein normaler Neuling. Dennoch geht es zunächst darum, dass wir uns in der Bundesliga etablieren können. Es ist schön, dass man hier viel mitgestalten und das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft legen kann. Das ist für mich alles sehr spannend. Wir haben eine extrem junge Mannschaft, die viel Potenzial hat. Ich glaube, dass da perspektivisch sehr viel möglich ist.

DFB.de: Was konkret? Ist auch Platz drei und damit die Qualifikation für die Champions League früher oder später ein Thema?

Räcke: Vieles ist in der Zukunft möglich, aber das braucht Zeit. Ich denke, dass auch der internationale Wettbewerb ein Thema werden könnte. Man merkt deutlich, dass der Verein Lust auf Frauenfußball hat und auch in diesem Bereich etwas aufbauen möchte. Wir werden sehr unterstützt und in unserem Vorhaben gestärkt. Ich sehe hier im Moment keine Grenzen, die uns gesetzt werden. Ich habe das Gefühl, dass alle hier den Ansporn haben, etwas zu erreichen. Grenzen sind in diesem Zusammenhang hinderlich.

DFB.de: Obwohl Sie erst 21 Jahre alt sind, zählen Sie dank Ihrer drei Jahre bei der SGS Essen und zuvor der Zeit beim VfL Wolfsburg bereits zu den erfahrenen Spielerinnen. Welche Rolle sehen Sie für sich persönlich im Team?

Räcke: Ich will auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen und der Mannschaft helfen. Wichtig ist mir, dass ich viel Spielzeit auf dem Rasen bekommen. Dann sehe ich gute Möglichkeiten, meine Erfahrung für alle gewinnbringend einzusetzen. Letztlich können wir aber nur als Mannschaft erfolgreich sein. Ich sehe mich als absolute Teamplayerin. Aber klar ist, dass ich auf dem Platz Verantwortung übernehmen möchte und werde. Ich habe vor, vieles auf und neben dem Platz mitzugestalten.

DFB.de: Also fühlt sich der Schritt zu RB Leipzig im Moment genau richtig an?

Räcke: Ja, definitiv. Ich kann schon jetzt sagen, dass es sich genau richtig anfühlt, jetzt hier zu sein. Ich freue mich wirklich, dass es nun endlich losgeht. Wir sind alle heiß auf den Start und alles Weitere, was noch auf uns wartet.

