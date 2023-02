Leipzigs Fudalla: "Der DFB-Pokal ist für uns ein Bonus"

Die Vorfreude ist riesig: Am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei Sky) empfängt Zweitligist RB Leipzig im Viertelfinale um den DFB-Pokal der Frauen die SGS Essen. Wer schafft den Einzug ins Halbfinale? Wenn es nach Leipzigs Vanessa Fudalla geht, ist die Antwort klar. Im DFB.de-Interview spricht die 21 Jahre alte Stürmerin über ihren Traum vom Halbfinale, ihren Lauf in dieser Saison und ihre Ambitionen nach einem möglichen Aufstieg in die FYLERALARM Frauen-Bundesliga.

DFB.de: Vanessa Fudalla, sehen Sie es auch so, dass die Partie gegen Essen eine Chance für RB Leipzig ist, etwas ganz Großes zu erreichen?

Vanessa Fudalla: Ja, auf jeden Fall. Alleine schon, dass wir jetzt im Viertelfinale stehen und diese Begegnung vor uns liegt, ist etwas ganz Besonderes. Ich sehe es auch so, dass es eine riesige Chance für uns ist. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale einziehen. Wir freuen uns alle extrem auf die Partie.

DFB.de: Ist das Kribbeln schon da?

Fudalla: Wir spielen unter Flutlicht, die Partie wird live übertragen. Jede von uns hat diesen Abend schon länger im Hinterkopf. Mit jedem Tag, an dem das Spiel näherkommt, wird die Vorfreude größer. Wir sind heiß und fiebern dem Kräftemessen entgegen.

DFB.de: Wie schätzen Sie die Chancen gegen Essen ein?

Fudalla: Seit der Winterpause haben sie sich deutlich stabilisiert. Erst der klare Sieg gegen den 1. FC Köln, zuletzt haben sie dann gegen den VfL Wolfsburg lange gut mitgehalten und erst spät die drei Gegentreffer kassiert. Das wird definitiv eine große Herausforderung für uns. Ich denke, dass alles möglich ist.

DFB.de: Aber Sie sind mit RB Leipzig ebenfalls gut in Form.

Fudalla: Ja, das ist definitiv auch der Fall. Wir hatten ein gutes Jahr 2022 und stehen zu Recht ganz oben in der 2. Bundesliga. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir jetzt dranbleiben und unsere Leistungen auch in der zweiten Saisonhälfte bestätigen können. In der Liga genauso wie im DFB-Pokal.

DFB.de: Wäre es für Sie persönlich ein Traum, das Halbfinale zu erreichen?

Fudalla: Das ist nicht nur ein Traum von mir, sondern von uns allen. Für die meisten von uns ist diese Begegnung das größte Spiel der Karriere bisher. Alles, was hoffentlich danach kommt, wird das noch toppen. Der DFB-Pokal ist für uns ein Bonus. In diesem Wettbewerb ist für uns noch immer alles möglich. Aber im Fokus haben wir die 2. Bundesliga. Wir wollen jetzt endlich nach einigen Anläufen den Aufstieg schaffen. Dem ordnen wir alles andere unter.

DFB.de: In der Runde zuvor haben Sie Eintracht Frankfurt ausgeschaltet, den Dritten der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Ist dieser Sieg ein Indiz dafür, wie gut Sie wirklich sind?

Fudalla: Das weiß ich nicht genau. Es war auf jeden Fall cool, mal gegen eine so starke Mannschaft spielen zu können und dann auch noch zu gewinnen. Wir wollen uns mit den Besten messen, um zu sehen, wo wir wirklich stehen. Der Sieg gegen Frankfurt war ein riesiger Erfolg für uns. Und er war ein Zeichen an die anderen Vereine, dass wir mithalten können und dass mit uns zu rechnen ist. Das Ergebnis wurde von vielen wahrgenommen. Das war ein echtes Ausrufezeichen.

DFB.de: In der 2. Bundesliga sind Sie die Gejagten. Im DFB-Pokal sind Sie nun in der Außenseiterrolle. Wie gehen Sie mit diesem Perspektivwechsel um?

Fudalla: Es ist tatsächlich so, dass uns in der Meisterschaft jeder Gegner schlagen will. Gegen uns sind alle immer besonders motiviert. Im DFB-Pokal sind wir die Underdogs, die für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Es ist ganz angenehm, diese Rolle mal anzunehmen. Mir macht es Spaß, für Überraschungen zu sorgen.

DFB.de: Seit Jahren gibt der Verein das Ziel FLYERALARM Frauen-Bundesliga aus. In dieser Saison spricht vieles dafür, dass es wirklich klappen kann.

Fudalla: Wir sind noch lange nicht durch. Aber die Ausgangslage ist sehr gut. In dieser Saison ist der Aufstieg unser ganz großes Ziel. Wenn wir weiterhin so spielen, wie wir es bisher getan haben, werden wir es auch schaffen. Aber es wird kein Selbstläufer. Das sollte allen bewusst sein.

DFB.de: Was ist dann perspektivisch ganz oben möglich?

Fudalla: Wir wollen nicht aufsteigen, um dann nur gegen den Abstieg zu spielen. Das ist nicht unser Anspruch. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, wollen wir dort mittelfristig auch oben mitspielen – am liebsten mit der Perspektive, auch mal die Qualifikation für die Champions League schaffen zu können. Auf jeden Fall wollen wir uns direkt in der Bundesliga etablieren – und zwar mit dem Blick nach oben. Wir wollen ein fester Bestandteil der Frauen-Bundesliga werden.

DFB.de: An den Erfolgen bisher haben Sie maßgeblichen Anteil und Sie führen die Torjägerinnenliste klar an. Spielen Sie Ihre beste Saison bislang?

Fudalla: Ja, das würde ich schon sagen. Ich messe meine Leistungen aber nicht nur an den Toren. Das ist wichtig, aber nicht alles. Generell spiele ich eine sehr konstante Saison und bin da, wenn ich gebraucht werde. Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft – für uns als Team und für mich persönlich.

[sw]