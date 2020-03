Leipziger Seriensieger auf Rekordjagd

Die U 17 von RB Leipzig mischt dank einer eindrucksvollen Erfolgsserie im Rennen um die Meisterschaft in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga mit. Am kommenden Wochenende ist ein neuer Saisonrekord möglich. Der Hallesche FC bekam prominenten Besuch und der 1. FSV Mainz 05 untermauerte seine Heimstärke. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

RB Leipzig: Die U 17 von RB Leipzig präsentiert sich in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga in guter Form. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Marco Kurth fuhr mit dem 1:0 gegen Tabellenführer Hertha BSC bereits den siebten Sieg in Folge ein. Großen Anteil am aktuellen Lauf hat der 17-jährige Angreifer Noah Ohio. Der Engländer erzielte sieben seiner insgesamt zehn Saisontore in den vergangenen fünf Spielen. So traf Ohio gegen Hertha BSC per Foulelfmeter zum Endstand. Mit dem Erfolg im direkten Duell gegen Hertha BSC haben die Leipziger den Saisonbestwert in der Staffel Nord/Nordost - gehalten von den Berlinern - eingestellt. Im Spiel am Samstag (ab 11 Uhr) beim FC Energie Cottbus ist für RB Leipzig mit dem achten Dreier in Folge der alleinige Rekord möglich. Aktuell belegen die Sachsen mit nur einem Zähler Rückstand auf Hertha BSC Platz zwei, sind außerdem punktgleich mit dem Tabellendritten SV Werder Bremen. Hertha und Bremen treffen am Sonntag (ab 11 Uhr) im direkten Duell aufeinander.

Hallescher FC: Das Leistungszentrum des Halleschen FC, der mit seiner U 17 in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga als Aufsteiger und Tabellenletzter nur noch geringe Chancen auf den Klassenverbleib besitzt, bekam prominenten Besuch. Der ehemalige Hockey-Nationaltrainer Bernhard Peters, der zwischen 2014 und 2018 als Direktor Sport beim Hamburger SV und zuvor viele Jahre als Nachwuchskoordinator bei der TSG Hoffenheim tätig war, hielt ein rund dreistündiges Referat. Dabei berichtete der 59-Jährige von seiner Trainingsphilosophie, seinen Erlebnissen im Spitzensport und vor allem im Jugendbereich. Unter den rund 60 Zuhörern waren neben allen Trainern der HFC-Nachwuchsabteilung auch Sportdirektor Ralf Heskamp, einige Sponsoren sowie Vertreter des benachbarten VfL Halle 96 und potentieller Partnervereine wie Dölau und Lieskau.

Borussia Mönchengladbach: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Nachholpartie in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga zwischen der U 17 von Borussia Mönchengladbach und dem Liganeuling SV Lippstadt 08 neu terminiert. Die Begegnung vom 19. Spieltag soll jetzt am Donnerstag, 9. April, 18 Uhr, auf einem Nebenplatz des Borussia-Parks über die Bühne gehen. Auch die ausstehende Partie der 20. Runde zwischen dem Aufsteiger Wuppertaler SV und Bayer 04 Leverkusen wurde neu angesetzt. Als Spieltermin ist jetzt Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, vorgesehen.

Borussia Dortmund: Die U 17 von Borussia Dortmund befindet sich in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga in einer guten Position, um bereits zum siebten Mal in Folge in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. "Wir befinden uns auf einem guten Weg", sagt BVB-Trainer Sebastian Geppert nach dem 3:3 im Topspiel bei Tabellenführer und Titelverteidiger 1. FC Köln. "Es waren viele Elemente eines Spitzenspiels dabei. Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt und in der zweiten Halbzeit richtig gepowert", so Geppert weiter. Seine Mannschaft hatte in der Domstadt nach einem 0:2- und 1:3-Rückstand noch einen Punkt mitgenommen. Der BVB verpasste zwar den Sprung auf Platz eins, der Vorsprung auf den Tabellendritten FC Schalke 04 beträgt aber bereits zehn Punkte. Um alle Unklarheiten zu beseitigen, benötigt der BVB aus den fünf ausstehenden Begegnungen noch drei Siege. Am Samstag (ab 11 Uhr) erwarten die Dortmunder die SG Unterrath 12/24.

1. FSV Mainz 05: In der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga ist Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 auch vor eigenem Publikum das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Trainer Sören Hartung fuhr mit dem 6:0 gegen die Stuttgarter Kickers bereits den zehnten Sieg im elften Heimspiel ein. Dabei mussten die Mainzer noch keine Niederlage hinnehmen. "Wir haben sehr gut angefangen, zwei Tore erzielt, dann aber ein wenig zurückgeschaltet und den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen", bemängelte Hartung. "Wir haben dann in der Halbzeit noch einmal angesprochen, dass wir uns mit dem Ergebnis nicht zufriedengeben wollen und dranbleiben müssen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt, hatten viele Tiefenläufe und viele Zweikämpfe gegen den Ball." Am Sonntag (ab 11 Uhr) haben die Mainzer erneut Heimrecht und empfangen den FC Augsburg.

FC Bayern München: Weltmeister Miroslav Klose, U 17-Trainer beim FC Bayern München in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga, muss im Derby beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (ab 13 Uhr) auf Pepe Brekner verzichten. Der erst 15 Jahre alte Linksverteidiger, der in dieser Saison schon in 13 Ligaspielen zum Einsatz kam, hatte beim 0:0 in Karlsruhe wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen. Für die Bayern vergrößerte sich durch das Remis der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05 wieder auf fünf Punkte. KSC-Trainer Sirus Motekallemi freute sich über einen wichtzigen Punktgewinn im Kampf um den Klassenverbleib. "Meiner Mannschaft muss ich ein Riesenkompliment machen, das war ein hervorragender Auftritt und die bislang beste Saisonleistung", so Motekallemi. "Darauf können wir aufbauen und wollen den Punktgewinn im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Fürth vergolden."

