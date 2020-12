Leipzig wird Standort des International Broadcast Centre

Die Leipziger Messe wird Standort des International Broadcast Centre (IBC) für die UEFA EURO 2024. Diese Entscheidung traf die Europäische Fußball-Union (UEFA) in den vergangenen Tagen. Das IBC wird während des Turniers zum Arbeitsmittelpunkt für alle Medienpartner der UEFA EURO 2024 und somit das "Tor nach Deutschland" für alle Medienschaffenden, wo alle Sendeaktivitäten rund um die UEFA EURO 2024 gebündelt werden. Im Sommer 2019 war ein transparentes und offenes Ausschreibungsverfahren gestartet worden, an dessen Ende sich die Messestadt unter fünf Bewerbern als Standort mit den besten Voraussetzungen herauskristallisierte. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte die UEFA im Auswahlverfahren unterstützt.

Martin Kallen, CEO der UEFA Events SA, erklärt: "Leipzig bietet hervorragende Bedingungen, und die Messe hat ein attraktives und modernes Gelände zur Verfügung gestellt. Das IBC ist entscheidend dafür, dass die Bilder der UEFA EURO 2024 die Welt erreichen. Und daher sind wir froh, dass wir bereits heute die Entscheidung in einer solch wichtigen Schlüsselposition verkünden können. Wir danken dem DFB und unseren Partnern in den Austragungsorten für einen ausgezeichneten Ausschreibungsprozess, auf dem wir nun die weiteren Planungen aufbauen werden."

Lahm: "UEFA hat mit Leipzig eine sehr gute Wahl getroffen"

Philipp Lahm, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, sagt: "Leipzig ist nicht nur ein historisch bedeutendes Zentrum Deutschlands, sondern auch eine Stadt, wo sowohl der Profi- als auch der Amateurfußball einen hohen Stellenwert haben. Davon konnte ich mich auf der Host City Tour persönlich überzeugen. Die Stadt ist ein außerordentlich gutes Symbol für die Ziele, die wir verfolgen. Die UEFA hat mit Leipzig eine sehr gute Wahl getroffen."

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung äußert: "Die Sportpresse aus aller Welt wird 2024 von Leipzig aus über die EM berichten. Sehr gerne sind wir Gastgeber für die Medien, die die Spiele von Deutschland aus in alle Welt tragen, in die heimischen Wohnzimmer, zu den Gartenparties, den Kneipen und dem Public Viewing. Fußball lebt natürlich auch von den Fans zu Hause an den Bildschirmen. Die Entscheidung der UEFA ist ein Riesenerfolg für unsere Messe und die Stadt Leipzig."

"Allerbeste Voraussetzungen für Infrastruktur und Service"

Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, sagt: "Es ist für uns eine große Freude, dass wir Teil der UEFA EURO 2024 sind. Die Leipziger Messe ist der perfekte Standort für das International Broadcast Centre. Wir haben die allerbesten Voraussetzungen für die Infrastruktur und den Service eines so großen Medienzentrums. Wir freuen uns auf die Medienvertreter*innen und heißen sie schon heute herzlich willkommen."

Die zehn Spielorte der UEFA EURO 2024 konnten vorab und rechtlich unverbindlich ihr Interesse gegenüber der DFB EURO GmbH erklären, ob sie den Standort für das IBC der UEFA EURO 2024 stellen und somit am geplanten Auswahlverfahren teilnehmen möchten. Eine entsprechende Einladung samt der Basisanforderungen an das IBC für die UEFA EURO 2024 wurde anschließend versendet. Die Städte gaben verbindliche Angebote für mögliche Standorte ab, die dann vor Ort technisch und organisatorisch besichtigt wurden.

[mg]