Leipzig souverän in Runde drei

Durch einen 4:1 (3:1)-Heimerfolg gegen den Ligakonkurrenten SV Berghofen ist Zweitligist RB Leipzig ins Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Im Laufe des Sonntags werden sechs weitere Zweitrundenpartien ausgetragen. Die ebenfalls für heute angesetzte Begegnung zwischen dem TV Jahn Delmenhorst und dem Walddörfer SV Hamburg musste derweil wegen Corona-Fällen bei den Hamburgerinnen abgesagt werden.

Schon beim 2:1-Auswärtserfolg im Rahmen der 2. Liga Nord 14 Tage zuvor behielt Leipzig gegen den SVB die Oberhand. Die Sächsinnen erwischten dabei im heimischen Stadion am Bad in Markranstädt einen Start nach Maß: Franziska Gaus schnürte binnen einer Minute einen Doppelpack (11., 12.). Zwar brachte ein Eigentor von Yvonne Weilharter (14.) die Gäste aus Dortmund wieder in Reichweite, doch Marlene Müller sorgte kurz vor der Halbzeitpause (41.) erneut für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nach dem Wechsel machte Weilharter ihren Fauxpas aus der ersten Hälfte per verwandeltem Strafstoß zum Endstand wett (68.).