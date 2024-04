Leipzig kommt Klassenverbleib immer näher

RB Leipzig ist dem Klassenverbleib in der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Zum Auftakt des 19. Spieltages setzte sich der Aufsteiger gegen Bayer 04 Leverkusen 1:0 (0:0) durch und vergrößerte damit den Vorsprung auf die Gefahrenzone zumindest vorerst auf acht Punkte. Mimmi Larsson (83.) machte vor 1042 Zuschauer*innen mit ihrem Treffer den dritten Sieg aus den vergangenen sechs Begegnungen perfekt.

Der Tabellenfünfte aus Leverkusen hat dagegen nach der ersten Niederlage seit vier Partien weiterhin 28 Punkte auf dem Konto. Mit einem Sieg hätten die Rheinländerinnen bereits drei Partien vor dem Saisonende ihre Ausbeute aus der vergangenen Spielzeit (30 Zähler) übertreffen können. Die Bestmarke der Vereinsgeschichte von 33 Punkten aus der Saison 2020/2021 ist aber weiterhin in Reichweite.

Robert de Pauw: "Im Zentrum nicht aufmerksam"

"Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir erst einmal die Null so lange wie möglich halten müssen und hintenraus etwas gehen kann, weil sich dann Räume ergeben können", sagte RB-Trainer Saban Uzun. "Genau das ist passiert. Ich habe den Mädels auch gesagt: Es reicht ein Tor und dann gewinnen wir 1:0. Ich freue mich, das haben wir uns erarbeitet. Es ist natürlich schön, zu Hause zu gewinnen. Wir wissen, dass wir hier Mannschaften besiegen können und daraus ergibt sich eine Art Selbstverständnis."

Bayer-Trainer Robert de Pauw meinte: "Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff und waren die bessere Mannschaft, aber wir haben uns zu wenige Chancen erarbeitet. RB Leipzig hatte einen gefährlichen Konter und hat diese Chance konsequent genutzt. Da waren wir im Zentrum nicht aufmerksam."

Zwei neue Spielerinnen auf beiden Seiten

Saban Uzun, Trainer bei RB Leipzig, musste im Vergleich zum 1:1 beim SV Werder Bremen auf Jenny Hipp (muskuläre Probleme) verzichten. Außerdem blieb Gianna Rackow zunächst auf der Bank. Neu in der Anfangsformation waren stattdessen die sechsmalige deutsche Nationalspielerinnen Sandra Starke und Lydia Andrade, Auswahlspielerin der Schweiz.

Bei Bayer 04 Leverkusen hatten sich Loreen Bender und Nikola Karczewska im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:0) für einen Einsatz von Beginn an empfohlen. Beide waren gegen den Champions League-Anwärter nach ihrer Einwechslung als Torschützinnen erfolgreich und rückten nun in die Startelf. Dafür nahmen Karolina Lea Vilhjalmsdottir und Estrella Merino Gonzalez auf der Bank Platz.

Elvira Herzog verhindert Leipziger Rückstand

Die Gäste starteten spielbestimmend und auch der erste Torabschluss gehörte Bayer 04. Der Schlenzer von U 20-Nationalspielerin Sofie Zdebel stellte Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog aber vor keine große Herausforderung. RB Leipzig setzte in der Anfangsphase auf eine stabile Defensive und schnelles Umschaltspiel. Nach einer Flanke von Vanessa Fudalla aus dem Halbfeld kam Mimmi Larsson an den Ball. Die Schwedin verlor aber den Zweikampf mit Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl.

Am Drücker blieb allerdings weiterhin Bayer 04. Lilla Turanyi köpfte nach einer Ecke von Kristin Kögel über das Tor. Die beste Möglichkeit zur Führung hatte Caroline Siems, die von Loreen Bender in Szene gesetzt worden war. Elvira Herzog im Tor der Leipzigerinnen verhinderte den Rückstand aber mit einer starken Parade. Da auch ein Freistoß von Bayer-Kapitänin und Nationalspielerin Elisa Senß das Tor verfehlte, ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Mimmi Larsson lässt RB doch noch jubeln

Den zweiten Durchgang nahm RB Leipzig mit zwei Veränderungen in Angriff. Julia Pollak und Lydia Andrade wurden von Lara Marti und Gianna Rackow ersetzt. Leverkusen hatte weiterhin mehr Ballbesitz, fand allerdings weniger Lücken in der gegnerischen Defensive. Nach etwas mehr als einer Stunde nahm auch Bayer-Trainer Robert de Pauw den ersten Wechsel vor. Für Loreen Bender kam Karolina Vilhjalmsdottir in die Partie. Der Einwechselspielerin gehörte dann auch die erste nennenswerte Chance in Halbzeit zwei. Nach einer zunächst geklärten Ecke wurde ihr Nachschuss aber noch im letzten Moment geblockt. Die ebenfalls von Leverkusen eingewechselte Cecilie Johansen setzte sich gut über die rechte Seite durch und flankte ins Zentrum. Dort versuchte es Janou Levels mit einer Direktabnahme, traf den Ball aber nicht genau genug.

Stattdessen ging RB Leipzig kurz vor Schluss in Führung. Nach der Vorlage von Gianna Rackow ließ Mimmi Larsson (83.) zunächst mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspielerinnen an der Strafraumgrenze aussteigen, dann traf die 30-Jährige mit ihrem Linksschuss unhaltbar für Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl. Während die Leverkusenerinnen nicht mehr entscheidend vor das gegnerische Tor kamen, verpasste Marlene Müller aus spitzem Winkel den zweiten Treffer für RB Leipzig. Am Ende war jedoch der fünfte Saisonsieg unter Dach und Fach.

