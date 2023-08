Erstmals Heimstatt der Leipziger Frauen: In der Red Bull Arena geht's gegen Wolfsburg

Leipzig gegen Wolfsburg in Red Bull Arena

Drei Highlightspiele am 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Neben Werder Bremen und Bayern München tragen nun auch die Aufsteigerinnen aus Leipzig ein Heimspiel im großen Stadion aus. Am Sonntag, 15. Oktober (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN), empfängt RB Leipzig den Vizemeister VfL Wolfsburg in der Red Bull Arena. Für die Sächsinnen ist es die erste Partie im großen Stadion.

Ab sofort können Tickets ab 5 Euro (ermäßigt) und ab 10 Euro (Vollzahler) für die Sektoren B und A-Unterrang im RBL-Online-Ticketshop gesichert werden. Bereits am Tag zuvor, am 14. Oktober (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), trifft der SV Werder Bremen im wohninvest WESERSTADION auf den 1. FC Köln. Nach dem Duell mit dem SC Freiburg in der vergangenen Saison ist es bereits die zweite Partie der Werder-Frauen, die auf großer Bühne ausgetragen wird.

Ebenfalls am 14. Oktober (ab 17.55 Uhr, live bei der ARD, MagentaSport und DAZN) trägt der FC Bayern München erstmals eine Partie der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Allianz Arena aus. Der Deutsche Meister empfängt dann den Vorjahresdritten Eintracht Frankfurt.

