Lehrgang in Waren/Müritz ohne Länderspiel

Planänderung bei den deutschen U 16-Junioren: Da Irland als Gegner für den Saisonabschluss kurzfristig abgesprungen ist, findet der Lehrgang in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern ohne Länderspiel statt. Für diesen hat DFB-Trainer Marc-Patrick Meister vier Torhüter sowie 24 Feldspieler berufen. 22 Akteure stehen zudem auf Abruf bereit. Anstelle des abgesagten Länderspiels kommt es zu einem teaminternen Duell am 13. Juli (ab 11 Uhr), zu welchem Zuschauer*innen herzlich willkommen sind.

"Zu unserem Lehrgang am Campus konnten sich alle Jungs gut präsentieren, es gab für uns im Trainerteam von daher sehr viele Erkenntnisse. Mit fast unverändertem Kader werden wir kommende Woche unseren letzten Trainingslehrgang angehen und unsere Inhalte vertiefen", sagt Meister. "Die Tatsache, dass das geplante Länderspiel durch eine kurzfristige Absage des irischen Fußball-Verbandes nicht stattfinden kann, ist zwar bedauernswert, beeinflusst allerdings nicht meine sportliche Zielsetzung sowie Planungen auf unsere letzte Maßnahme in dieser Saison."