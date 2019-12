Leadership-Netzwerk für Frauen im Fußball

Nach einem erfolgreichen Leadership-Programm für Frauen bietet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vom 24. bis 26. Oktober schon zum zweiten Mal ein Leadership-Netzwerktreffen für Frauen im Fußball an. An der 2017 beendeten Schulungsreihe nahmen 24 ausgewählte Frauen aus den 21 Landesverbänden teil, welche über mindestens zwei Jahre Erfahrung in ehrenamtlicher Tätigkeit in Vereins- und/oder Verbandsstrukturen verfügen und eine Führungsposition im Fußball anstreben.

Die Teilnehmerinnen des diesjährigen Netzwerktreffens sind Absolventinnen des DFB Leadership-Programms, sowie U 32-Vertreterinnen aus den Landesverbänden. In Zusammenarbeit mit der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sollen Frauen auf Führungspositionen in Vereinen oder Verbänden vorbereiten werden.

Insgesamt 40 Teilnehmerinnen wurden zu dem dreitägigen Netzwerktreffen in Frankfurt eingeladen. DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg eröffnet am Donnerstagabend die Veranstaltung. Erster Programmpunkt ist ein Kamingespräch mit Nicole Fetting, der Generalsekretärin des Deutschen Volleyball Verbands. Den zweiten Tag eröffnet Sara Holmgren, bei der UEFA verantwortlich für die Themenbereiche Diversität und Inklusion, mit einem Vortrag über das "Women in Football Leadership Programme" (WFLP). Kern des Netzwerktreffens bilden Workshop-Phasen zu "Statusspielen in der Sportpolitik" und zur Weiterentwicklung von Netzwerk- und Führungskompetenzen.

