Leadagentur für Markenkommunikation der Produktwelt "Adler und Akademie" gesucht

Ab sofort sucht der Geschäftsbereich Marketing & Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG die kreativsten Köpfe des deutschsprachigen Agenturumfelds, um die Produktwelt "Adler & Akademie", zu dessen Markenwelt Die Mannschaft, U 21-Nationalmannschaft und die DFB-Akademie gehört, visuell, inhaltlich und kontextuell aktiv und maßgeblich mitzugestalten.

Zusammen mit einem fachabteilungsübergreifenden DFB-Team wird die neue Leadagentur in ihrer Funktion in alle Bereiche der Markenkommunikation der Produktwelt miteingebunden und diese durch neue, kreative und qualitativ-hochwertige Ideen auf ein nächstes Level heben.

"Extrem anspruchsvolle Aufgabe"

"Wir befinden uns in einem Wettbewerb um die Zeit der Menschen", sagt Holger Merk, Senior Head of Brand & Marketing Services bei DFB GmbH &Co. KG. "Deswegen müssen wir guten Content mit dem Fokus auf Markenwerte und klaren Themenschwerpunkten auf allen relevanten Plattformen bieten. Diese Aufgabe ist extrem anspruchsvoll, da es immer mehr Touchpoints gibt und sich das Tempo vor allem in den sozialen Netzwerken stark erhöht hat. Hierbei erhoffen wir uns von unserer neuen Leadagentur wertvolle Impulse und kreative neue Ansätze."

Das Anforderungsprofil an die Leadagentur reicht von erster strategischer Beratung über Organisation, Planung, Kreation & Produktion bis hin zur Distribution der ausgearbeiteten Inhalte.

Das DFB-Team freut sich über originelle, vielseitig kreative und qualitativ hochwertige Bewerbungen.

Die Stellenausschreibung im Detail.

