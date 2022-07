Lea Schüller nach Corona-Infektion zurück im DFB-Team

Lea Schüller ist nach siebentägiger Corona-Isolation zurück im Kreise der Frauen-Nationalmannschaft. Am heutigen Montag stieß die negativ getestete Torjägerin vom FC Bayern München im EM-Basislager in London-Brentford wieder zum DFB-Team, ein Einsatz im EM-Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (ab 21 Uhr, live in der ARD und bei DAZN) ist aber noch offen.

"Wir werden sie jetzt sorgfältig vorbereiten, die relevanten kardiologischen Untersuchungen durchführen und sie Schritt für Schritt heranführen", so Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. "Es wird wichtig sein, dass wir das Spiel gegen Österreich gewinnen, damit sie dann im weiteren Turnierverlauf Akzente setzen kann."

Am vergangenen Montag hatte sich die 24 Jahre alte Schüller nach einem positiven Corona-Test vom Team isolieren müssen. Die Angreiferin verpasste daher die Gruppenspiele gegen Spanien (2:0) und Finnland (3:0), beim Auftakt gegen Dänemark (4:0) hatte sie ein Tor erzielt.

[sid]