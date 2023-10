Lautern vs. Köln und Saarbrücken vs. Bayern live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die zweite DFB-Pokalrunde in der Saison 2023/2024 zeitgenau angesetzt. Am 31. Oktober stehen acht Begegnungen an, acht weitere Partien werden am 1. November ausgespielt. Das ZDF überträgt am Dienstag, 31. Oktober (ab 20.45 Uhr), das Duell des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, die ARD am Mittwoch, 1. November (ab 20.45 Uhr), den Auftritt von Meister FC Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Partien der ersten Pokalrunde live.

Eröffnet wird die zweite Hauptrunde am Dienstag, 31. Oktober (ab 18 Uhr, live auf Sky), mit vier Spielen: Unter anderem empfängt Regionalligist FC Homburg als klassentiefster verbliebener Klub im Wettbewerb den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Die zweite Runde schließen vier Partien am Mittwochabend, 1. November, ab, darunter das Duell zwischen Saarbrücken und dem FC Bayern München.

[dfb]