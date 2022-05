Laurin Ulrich: "Unsere Mentalität ist eine unserer Stärken"

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat auch in ihrem zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft einen Sieg eingefahren. Am Donnerstag bezwang die Mannschaft um Kapitän Laurin Ulrich Luxemburg 3:0 (2:0) und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale. Im Interview mit DFB.de spricht der 17 Jahre alte Offensivspieler über das Spiel und die Stärken des Teams.

DFB.de: Glückwunsch zum Sieg gegen Luxemburg. Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Laurin Ulrich: Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, aber wir waren gut auf den Gegner vorbereitet. Luxemburg hat es uns nicht leicht gemacht. Zum Glück haben wir relativ früh das 1:0 geschossen. In der 30. Minute konnten wir dann das 2:0 nachlegen. Danach ist das Spiel etwas ruhiger geworden. In der 70. Minute haben wir dann nochmal auf 3:0 erhöht. Es war nicht unser bestes Spiel, aber unterm Strich war es wichtig, dass wir gewonnen haben und drei Punkte holen konnten. Darauf kommt es in einem Turnier an.

DFB.de: Wie sah der Tag heute für die Mannschaft aus?

Ulrich: Nach dem Spiel ist immer Regenerationstag. Die Spieler, die wenig oder keine Spielzeit hatten, haben ein Spielersatztraining absolviert. Das heißt, sie haben nochmal auf dem Platz gearbeitet. Für die Spieler, die 60 bis 90 Minuten gespielt haben, stand eine regenerative Einheit an.

DFB.de: Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Ulrich: Die Stimmung ist top. Wir kommen alle gut miteinander klar. Wir wohnen hier relativ nah beieinander, das ist super. Sowohl auf, als auch neben dem Platz gibt es keine Probleme.

DFB.de: Was erwartet Sie am Sonntag gegen Israel?

Ulrich: Gegen Israel wird es sehr schwer. Bei denen geht es - wie bei uns auch - um alles. Noch keine Mannschaft aus unserer Gruppe ist sicher fürs Viertelfinale qualifiziert. Für Israel ist es ein Heimspiel. Zu dem Spiel werden ungefähr 2500 Zuschauer kommen. Das wird ein Brocken, aber wir werden das hinkriegen.

DFB.de: Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Ulrich: Auf jeden Fall die fußballerische Qualität. Aber nicht nur - auch unsere Mentalität ist eine unserer Stärken. Wenn es darauf ankommt und wir eine schwierige Phase überstehen und kämpfen müssen, können wir auch darüber kommen.

DFB.de: Wie sehen Sie Ihre Rolle als Kapitän?

Ulrich: Ich sehe das entspannt. Ich bekomme von den Trainern und Betreuern viel Unterstützung. Bisher gab es auch noch keine Konflikte, die wir in der Mannschaft untereinander lösen mussten. Es läuft alles top und es macht Spaß, ein Teil des Teams zu sein.

DFB.de: Was sind Ihre persönlichen Stärken?

Ulrich: Auf dem Platz mein Dribbling, mein Abschluss und eine gute Übersicht. Neben dem Platz, dass ich mit jedem aus der Mannschaft gut klarkomme. Ich denke, das war auch einer der Gründe, warum ich Kapitän geworden bin.

DFB.de: Die Chancen stehen gut, dass die Mannschaft sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Welchen Gegner würden Sie sich da wünschen?

Ulrich: Das ist schwer zu sagen. Holland und Frankreich haben sich in der Gruppe B schon sicher fürs Viertelfinale qualifiziert. Das sind zwei starke Mannschaften. Ich denke, dass Holland eventuell etwas machbarer ist. Aber am Ende müssen wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir das Turnier gewinnen wollen.

[lh]