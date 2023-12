1000 Exemplare gedruckt: Teil des Gewinns geht an die Scoring Girls von HAWAR.help

Herzensprojekt in limitierter Auflage: Laura Freigang signiert ihr Fotobuch

Laura Freigang veröffentlicht Fotobuch der FIFA Frauen-WM 2023

Laura Freigang, Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt, hat sich trotz des historischen Ausscheidens bei der FIFA Frauen-WM 2023 dazu entschieden, ein buntes und persönliches Fotobuch der Reise in Australien mit zahlreichen Hintergrundeinblicken zu publizieren.

Die 25 Jahre alte Offensivspielerin zeigt schon seit einiger Zeit Einblicke hinter die Kulissen und in den Alltag der Nationalmannschaft und der Eintracht-Frauen auf ihrem Instagram Account @pictogangg. Ihre Leidenschaft für Fotografie erkennt man, wenn sie nicht gerade auf dem Platz steht, an ihrer stets umhängenden Analogkamera. Das Fotobuch ist für Laura ein Herzensprojekt und wird in einer limitierten Auflage von 1000 Stück gedruckt.

"Scheitern gehört zum Leben dazu"

"Dieses Buch ist mein erstes richtiges Fotoprojekt", sagt Freigang. "Es begleitet eine ganz besondere Mannschaft, auf einer ganz besonderen Reise, auch wenn diese viel früher geendet ist als gehofft. Scheitern gehört zum Leben dazu. Die Erinnerungen an die Gemeinschaft, die Emotionen und unsere Reise ans andere Ende der Welt, sind das was bleibt. Ich hoffe, dass die Bilder es schaffen, jeden, der in diesem Buch blättert, ein kleines Stück mitzunehmen."

Ein Teil des Gewinns wird an die Scoring Girls von HAWAR.help gespendet. Der Verkauf startet am 8. Dezember. Die Bücher sind in Leica Stores (Frankfurt, Wetzlar, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Heidelberg,Stuttgart) und auf der Website www.laura-freigang.de für 39,95 Euro erhältlich.

[dfb]