Lattwein und Lohmann fehlen - Petzelberger und Hagel neu dabei

Sydney Lohmann (FC Bayern München) und Lena Lattwein (VfL Wolfsburg) fallen für die WM-Qualifikation der Frauen-Nationalmannschaft gegen Portugal in Bielefeld am 9. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) und gegen Serbien in Belgrad am 12. April (ab 16 Uhr, live im ZDF) aus. Lohmann wurde positiv auf Covid 19 getestet, Lattwein fehlt wegen muskulärer Beschwerden.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Ramona Petzelberger von Aston Villa und Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim nach.

[dfb]