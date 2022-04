Lattwein, Rauch und Bühl verlassen Team

Lena Lattwein, Felicitas Rauch (beide VfL Wolfsburg) und Klara Bühl (FC Bayern München) werden absprachegemäß nach dem 3:0 im WM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen Portugal die Heimreise antreten. Lattwein hatte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trotz muskulärer Probleme die vergangene Woche über begleitet und war für Behandlungen und leichte Trainingseinheiten beim Team geblieben.

Dafür kehren Maximiliane Rall und Linda Dallmann (beide FC Bayern), die das Spiel gegen Portugal von der Tribüne aus verfolgt hatten, in den Kader für das Spiel gegen Serbien in Belgrad am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) zurück.