Lattwein: "Müssen unser Offensivspiel verbessern"

Die Gruppenphase der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland befindet sich auf der Zielgeraden: Am Donnerstag (ab 12 Uhr, live im ZDF) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Brisbane auf Südkorea. DFB.de hat während der Anreise mit Lena Lattwein gesprochen, die von der Unterstützung durch Freunde und Familie während des Turniers, der Stimmung in der Mannschaft sowie dem Spielstil der Südkoreanerinnen berichtet.

DFB.de: Wie empfinden Sie die Stimmung im Team?

Lena Lattwein: Die Stimmung ist sehr gut. Durch die Nachbesprechung zum Spiel gegen Kolumbien konnten wir die Niederlage abhaken und mit diesem Gefühl auf den Platz ins Training gehen. Jetzt ist es wichtig, nach vorne zu schauen, das Spiel gegen Südkorea zu gewinnen und ins Achtelfinale einzuziehen.

DFB.de: Wie wichtig ist speziell in dieser Situation der Rückhalt von Fans, Freunden und der Familie für Sie?

Lattwein: Diese Unterstützung ist immer wichtig und tut uns auch sehr gut – ganz besonders dann, wenn es sportlich nicht so rund läuft. Leider sind nicht so viele Angehörige von uns vor Ort, was aufgrund der Entfernung aber auch verständlich ist. Wir stehen auf jeden Fall in Kontakt mit unseren Familien und freuen uns natürlich auch sehr über die deutschen Fans, die zu unseren Spielen ins Stadion kommen.

DFB.de: Mit Blick auf das Spiel gegen Südkorea: Was macht die Spielweise des letzten Gruppengegners aus?

Lattwein: Es ist schwer, vorauszusagen, in welchem System Südkorea auflaufen wird, da sie in dieser Hinsicht sehr variabel sind. Unsere Gegnerinnen werden aber vermutlich sehr kompakt agieren und diszipliniert verteidigen. Südkorea hat zudem technisch versierte Spielerinnen in den eigenen Reihen, allerdings hat uns die Analyse gezeigt, dass sie wohl vermehrt mit langen Bällen agieren werden.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um gegen Südkorea bestehen zu können?

Lattwein: Wir müssen das Offensivspiel, welches wir gegen Kolumbien nicht so erfolgreich aufziehen konnten, verbessern, den Ball mehr laufen lassen, Torchancen kreieren und diese dann auch entsprechend verwandeln.

DFB.de: Warum werden Sie ins Achtelfinale der WM einziehen?

Lattwein: Weil wir in dieser Gruppe eindeutig die beste Mannschaft sind.

[dfb]