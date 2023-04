Lattwein fällt aus, Minge nachnominiert

Aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs muss Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg ihre Teilnahme an den beiden Länderspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am 7. April (ab 20 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg gegen Brasilien absagen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert.

[sal]