Last-Minute-Tor: U 16 2:2 gegen Österreich

Wieder Remis: Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat auch im zweiten Duell gegen Österreich einen Sieg verpasst. Nach dem 3:3 am vergangenen Donnerstag trennten sich die beiden Teams im Jakob Schaumaier Sportpark in Traunstein 2:2 (1:1).

Österreichs Leon Lalic (21.) brachte seine Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause glich Raul König von Borussia Dortmund aus. Im zweiten Durchgang zog Österreich das Tempo an und ging erneut in Führung: Nikolas Wurmbrand erzielte in der 65. Minute das 2:1. Deutschland versuchte alles, um die drohende Niederlage abzuwenden und wurde kurz vor Schluss belohnt - ein Eigentor von Johannes Polster (80.) stellte den Endstand her.

"Die Jungs wollten auf keinen Fall verlieren und haben alles reingehauen" sagte Co-Trainer Rainer Zietsch, der Coach Christian Wück vertritt. "Am Ende ist mit dem Eigentor sicherlich etwas Glück dabei, aber es war nicht unverdient. Es waren zwei Spiele mit sehr vielen Informationen für uns Trainer. Die Jungs haben gesehen, was es bedeutet, ein Länderspiel zu machen und wir haben viele wichtige Erkenntnisse gewonnen."