Last-Minute-Niederlage gegen Portugal

Die U 17-Nationalmannschaft musste zum Auftakt des Algarve Cups eine Last-Minute-Niederlage gegen Portugal hinnehmen. Im Estádio Municipal de Lagos unterlag das Team von Cheftrainer Christian Wück dem Gastgeber denkbar knapp mit 1:2 (0:0). Der Siegtreffer für Portugal fiel erst in der 93. Minute.

Die 172 Zuschauer*innen mussten sich lange gedulden, bis der erste Treffer fiel: In der 79. Minute brachte Olivio Tomé die Portugiesen in Führung. Das DFB-Team schüttele sich und glich wenig später aus - Eric da Silva Moreira (83.) vom FC St. Pauli erzielte das 1:1. In der Nachspielzeit traf Rodrigo Duarte dann zum umjubelten Sieg für die Südeuropäer.

Weiter geht es für die U 17 am Sonntag (ab 14 Uhr) gegen EM-Qualifikationsgegner Spanien. Zum Abschluss des Turniers misst sich die DFB-Auswahl am Dienstag (ab 12 Uhr) mit der Niederlande. Die EM-Qualifikation gegen die Spanier, Gastgeber Türkei und Finnland wird vom 22. bis 27. März ausgespielt. Für die Endrunde qualifizieren sich der Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzieren aus den acht Qualifikationsgruppen.

[dfb]