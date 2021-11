Lasse Günther: "Es ist wie ein Finalspiel"

Schon mit einem Punktgewinn gegen Griechenland kann die deutsche U 19-Nationalmannschaft heute (ab 14 Uhr) in Nafpaktos den Sprung in die 2. EM-Qualifikationsrunde klarmachen. Im DFB.de-Interview spricht Linksverteidiger Lasse Günther vom FC Augsburg über die Stimmung im Team vor dem entscheidenden Duell mit dem Gastgeber.

DFB.de: Wie fällt Ihr Fazit der letzten beiden Spiele gegen die Färöer und Russland aus?

Lasse Günther: Wir sind nicht optimal in das Turnier gestartet und hatten einige Schwierigkeiten, in die Spiele reinzukommen. In den vergangenen Lehrgängen haben wir das besser gemacht. Trotzdem haben wir es gegen die Färöer geschafft, unsere Tore zu erzielen und am Ende auch als Sieger vom Platz zu gehen. Leider hat es gegen Russland nicht gereicht. Wir haben das ganze Spiel gekämpft und Torchancen erspielt. Hinten waren wir jedoch zu offen und wurden ausgekontert.

DFB.de: In beiden Spielen standen Sie in der Startelf. Wie schätzen Sie die Leistung der Mannschaft ein?

Günther: Ich finde, die Ergebnisse sagen schon einiges aus. Es ist noch Luft nach oben. In zwei Spielen haben wir vier Gegentore kassiert. Das sieht man als Verteidiger natürlich nicht gerne. Die Leistung geht auf jeden Fall besser. Wir haben zwar gute Chancen erspielt, aber es hat die letzte Sicherheit und Qualität beim Abschluss gefehlt, um das Spiel zu gewinnen.

DFB.de: Das nächste Spiel ist gegen Gastgeber Griechenland. Was erwarten Sie dort?

Günther: Es ist wie ein Finalspiel für uns. Wenn wir gewinnen, sind wir sicher weiter und wenn Griechenland gewinnt, ziehen die Griechen in die nächste Runde ein. Ein Unentschieden würde uns reichen, aber natürlich spielen wir auf Sieg! Es wird ein sehr zweikampfbetontes Spiel werden. Wir wissen, dass es sehr windig sein wird und der Platz nicht im besten Zustand ist. Das nehmen wir so an und gehen mit voller Überzeugung in das Spiel. Wir werden versuchen, unsere individuellen Duelle zu gewinnen und als Team alles geben, um das Spiel am Ende zu gewinnen.

DFB.de: Wie gehen Sie als Team mit dieser Situation um?

Günther: Wir versuchen, nicht zu angespannt zu sein, sondern auch ein bisschen Lockerheit mit dabei zu haben. Zum Beispiel spielen wir zwischendurch zusammen Tischtennis oder Fußballtennis. Es wird viel gelacht, aber wir gehen die Spiele auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Im Training und in den Besprechungen sind wir alle voll da und wissen, was auf uns zukommt. Wir sind bereit.

DFB.de: Waren Sie schon einmal in einer ähnlichen Situation?

Günther: Ja, vor zwei Jahren bei einer Qualifikation auch hier in Griechenland. Damals hatten die Griechen zwei Siege eingefahren, genau wie wir. Das letzte Spiel hat dann darüber entschieden, wer als Gruppenerster in die nächste Runde zieht. Leider haben wir das Duell verloren. Jetzt ist es eine kleine Revanche und unser Ziel, gegen dieselbe Mannschaft weiterzukommen. Dieses Mal wollen wir als Sieger vom Platz gehen.

DFB.de: Wie ist die Stimmung im Team vor dem letzten Spiel?

Günther: Die Atmosphäre im Team ist sehr gut. Nach dem Spiel gegen Russland hat man die Niederlage unter den Mitspielern gespürt. Wir haben die Partie jedoch gut verarbeitet. Jetzt sind wir wieder bereit für das nächste Spiel. Wir freuen uns darauf, unsere Fehler wiedergutzumachen.

[lys]