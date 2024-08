Lars Stindl wird Co-Trainer der U 20

Er hat in der Champions League überzeugt und mit der Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup gewonnen. Nach 17 Saisons beendete er kürzlich seine Profikarriere, jetzt wird Lars Stindl Trainer. Im Team von Hannes Wolf begleitet der 35-Jährige ab 1. September die U 20-Nationalmannschaft des DFB.

Zu seinem Engagement sagt Stindl: "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und den Spielern. Für mich ist das Co-Traineramt bei der U 20 die perfekte Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainer-Bereich zu machen. Als Spieler war ich immer sehr gerne beim DFB und werde in Zukunft versuchen, meine Erfahrungen und Ansichten mit einzubringen."

Insgesamt bestritt Stindl elf Länderspiele, in denen er vier Tore erzielte. Für den Karlsruher SC, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach lief er in 376 Bundesligaspielen auf. In der Königsklasse war der offensive Mittelfeldspieler in 19 Spielen an elf Toren direkt beteiligt. Im Sommer 2023 war er als langjähriger Kapitän nach acht Spielzeiten in Gladbach zu seinem Ausbildungsverein nach Karlsruhe zurückgekehrt.

Von den vielfältigen Erfahrungen Stindls profitieren fortan die Junioren der Jahrgänge 2004 und 2005, wie Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften, betont: "Die Freude darüber, dass Lars unmittelbar nach seinem Karriereende als Co-Trainer bei uns einsteigt, ist enorm. Er ist ehemaliger Nationalspieler, war viele Jahre Führungsspieler in seinen Klubmannschaften und noch dazu ein toller Charakter. Lars wird unsere Talente im Übergangsbereich an diesen Erfahrungen teilhaben lassen und sie voranbringen. Zudem freuen wir uns, Lars bei seinen ersten Schritten als Trainer zu begleiten. Wir sind davon überzeugt, dass er ein toller Trainer werden wird. Er ist die perfekte Ergänzung des Trainerteams um Hannes Wolf und Daniel Stredak in diesem Altersbereich."

[jf]