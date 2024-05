Lars Bender verlässt den DFB

Nach zwei Jahren als Co-Trainer der U-Nationalmannschaften wechselt Lars Bender vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur SpVgg Unterhaching. In der Münchner Vorstadt übernimmt der 35-jährige Ex-Nationalspieler zur kommenden Saison die U 17 in der neuen DFB-Nachwuchsliga. Beim Verband war Bender seit Juni 2022 Teil des Trainerteams von Marc Meister. Zuletzt begleitete er die U 16- und in der EM-Qualifikation gemeinsam mit Michael Prus auch die U 17-Nationalmannschaft.

Lars Bender sagt: "Ich bin dem DFB und allen voran Meikel Schönweitz, Joti Chatzialexiou und Kai Krüger dankbar, dass sie mich zum Verband geholt haben und ich zwei Jahre lang die Möglichkeit hatte, erste Schritte eines Trainers zu machen. Es war eine äußerst werthaltige Zeit, in der ich von außergewöhnlichen Trainern und Menschen lernen konnte."

Bender, der sich als Teil des Kompetenzteams von DFB-Direktor Hannes Wolf weiterhin für die Inhalte der Trainingsphilosophie Deutschland stark macht, sagt weiter: "Mein besonderer Dank gilt auch Marc Meister und Michael Prus sowie ihren Teams. Beiden durfte ich als Co-Trainer zur Seite stehen und konnte sehr viel lernen. Nun freue ich mich auf meine neue Aufgabe und darauf, in der Verantwortung zu stehen. Ich möchte sowohl das Gelernte als auch meine eigenen Ideen umsetzen und den nächsten Schritt machen."

Kai Krüger sagt: "Wir danken Lars für seinen großen Einsatz bei unseren U-Teams und sind stolz, dass wir ihn bei den ersten Schritten seiner Trainerkarriere begleiten durften. Mit seiner Empathie, seiner Fachkompetenz, seinen Erfahrungen als Profi und seinen enormen Führungsqualitäten ist sein Weg als besonderer Trainer vorgezeichnet. Für diese Entwicklung ist es wesentlich, dass er nun tägliche Erfahrungen als Trainer bei der SpVgg Unterhaching sammeln kann."

Der Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften des DFB ergänzt: "Seinen Abgang betrachten wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir freuen uns über die bisherige gemeinsame Reise, bedauern aber, dass wir mit Lars eine tolle Persönlichkeit und einen absoluten Vollprofi verlieren, der sowohl unser Trainer-Team unheimlich bereichert als auch unsere Talente individuell weiterentwickelt hat. Wir wünschen Lars für seine Zukunft nur das Allerbeste! Was seine Nachfolge angeht, sind wir in guten Gesprächen."

[jf]