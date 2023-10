Lara Prasnikar: "Ich erwarte intensive Duelle"

Jetzt geht es um alles: Die Frauen von Eintracht Frankfurt spielen in zwei Duellen gegen Sparta Prag um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Das Heimspiel gegen den tschechischen Vizemeister findet am heutigen Dienstag (ab 19 Uhr, live auf EintrachtTV, hessenschau.de, Sky und DAZN) im Deutsche Bank Park statt. Im DFB.de-Interview spricht Eintracht-Stürmerin Lara Prasnikar (25) über die Ausgangslage vor dem Duell, über die Faszination Champions League und den komplizierten Saisonstart in die Google Pixel Frauen-Bundesliga.

DFB.de: Lara Prasnikar, in den beiden anstehenden Begegnungen gegen Sparta Prag haben Sie die große Möglichkeit, endlich die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League perfekt zu machen. Wie sehen Sie die Ausgangslage im Vorfeld?

Lara Prasnikar: Wir haben nun die Gelegenheit, unser großes Ziel zu erreichen. Ich erwarte zwei sehr intensive Duelle. Sparta Prag wird uns alles abverlangen, aber wir sind darauf vorbereitet.

DFB.de: Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Prasnikar: Als ich noch bei Turbine Potsdam war, haben wir häufiger gegen tschechische Mannschaften gespielt – unter anderem gegen Slavia und Sparta Prag. Das waren immer robuste Teams, die sehr körperlich und mit viel Power aufgetreten sind. Ich denke, dass es diesmal wieder so sein wird, Sparta hat viele ältere international erfahrene Spielerinnen im Kader. Wir sollten auf jeden Fall gewarnt sein.

DFB.de: Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang, dass das Heimspiel im Deutsche Bank Park stattfinden wird und dass Sie zuletzt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen Sieg feiern konnten.

Prasnikar: Beides gibt uns natürlich der Schwung. Es ist für uns immer super, wenn wir im Deutsche Bank Park spielen können. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Wir freuen uns alle riesig darauf, weil es immer ein besonderes Gefühl ist. Durch den wichtigen Erfolg zuletzt gegen Leipzig haben wir uns noch besser als Mannschaft zusammengefunden. Besonders die Leistung in der zweiten Halbzeit war richtig gut. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnungen gegen Prag.

DFB.de: Der Weg in diese entscheidenden Qualifikationsspiele war kompliziert – vor allem das Duell gegen Juventus Turin mit dem Showdown im Elfmeterschießen war speziell…

Prasnikar: Wir mussten tatsächlich schon die eine oder andere Hürde überwinden, um dort zu stehen, wo wir jetzt sind. Aber wir hatten es uns bereits vor der Saison vorgenommen, dass wir die Gruppenphase der Champions League erreichen wollen. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg. Besonders das Duell mit Juventus hat uns nochmals gezeigt, zu was wir in der Lage sind, wenn wir Topleistungen bringen. Das wird auch gegen Sparta nötig sein.

DFB.de: Würde mit der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League auch ein Traum für Sie in Erfüllung gehen?

Prasnikar: Ja, in gewisser Weise schon. Vor allem auch deshalb, weil die Enttäuschung in der vergangenen Saison sehr, sehr groß war, als wir es eben nicht geschafft haben und unglücklich in Runde eins gegen Ajax Amsterdam gescheitert sind. Aber wir haben unsere Lehren daraus gezogen und wichtige Erfahrungen sammeln können. Wir sind jetzt reifer und stärker als Team mit tollen Einzelspielerinnen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Wir alle haben sehr viel dafür investiert. Jetzt wollen wir es uns nicht mehr nehmen lassen und müssen es nun auch durchziehen.

DFB.de: Obwohl die Saison noch sehr jung, haben Sie schon Höhen und Tiefen erlebt. Besonders der Start in die Google Pixel Frauen-Bundesliga mit zwei Niederlagen und einem Sieg dürfte Sie nicht zufrieden stellen.

Prasnikar: Natürlich war der Start nicht so toll - besonders die Niederlage zum Auftakt gegen Essen. Danach haben wir gegen Wolfsburg verloren, aber gut gespielt, das kann passieren und zuletzt gegen Leipzig ein 0:1 in einen 3:1-Sieg gedreht. Diese drei Punkte waren extrem wichtig. Wir haben ein sehr straffes Programm, deshalb ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir uns immer nur auf das nächste Spiel fokussieren. Jetzt kommt Prag, am Wochenende geht es schon gegen München weiter. Das sind echte Herausforderungen. Aber heute darf die Bundesliga keine Rolle spielen, nur die Champions League. Alles andere muss warten. Grundsätzlich sind wir aber reif und professionell genug, um das Programm mit unserem Kader lösen zu können. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.

DFB.de: Wie wichtig war vor allem die Art und Weise, wie Sie in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig aufgetreten sind?

Prasnikar: Es war nicht einfach, nach zwei Niederlagen zum Auftakt mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. Aber wir haben mit drei späten Toren gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Wir haben alles reingelegt und bis zur letzten Minuten gekämpft. Wir haben gezeigt, dass wir über 90 Minuten volles Tempo gehen können. Unsere Mannschaft hat schon viel Power. Dieses Team ist einfach etwas Besonderes.

DFB.de: Sind haben in der Google Pixel Frauen-Bundesliga noch nicht getroffen. Wie gehen Sie damit um?

Prasnikar: Ich habe zwar noch nicht getroffen, aber ich bin immer vorne mit dabei und habe auch schon den einen oder anderen Treffer vorbereitet. Solange die Mannschaft erfolgreich ist, ist es mir egal, wer die Tore schießt. Ich bin nach wie vor sehr selbstbewusst und werde auch wieder Tore machen. Daran habe ich keinen Zweifel.

[sw]