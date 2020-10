Landesverbände: Übersicht zum Spielbetrieb

Angesichts steigender Corona-Zahlen sehen sich einige Landesverbände gezwungen, den Spielbetrieb im Amateurfußball zu unterbrechen. Wo läuft der Spielbetrieb derzeit mit Hygienekonzept weiter? Wo finden vorerst keine Spiele statt? DFB.de mit dem Überblick zu den 21 Landesverbänden.

Prof. Dr. Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB und der UEFA, ist überzeugt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich aktive Spieler*innen auf dem Fußballplatz mit dem COVID-19-Virus anstecken. Im Interview erklärt er, warum sich diese These verdichtet.

Meyer appelliert jedoch auch an die Amateurvereine, die Hygieneregeln in der Kabine und dem Vereinsheim strikt einzuhalten: "Die Beobachtung, dass man sich auf dem Spielfeld sehr wahrscheinlich nicht anstecken kann, bedeutet ausdrücklich nicht, dass dies auch außerhalb des Spielfelds gilt. Es sind Fälle von Ansteckungen bei Mannschaftssitzungen und anderen Besprechungen in geschlossenen Räumen bekannt."

Die Übersicht zu den 21 Landesverbänden

Spielbetrieb unterbrochen

Bremen: Der Bremer Fußball-Verband setzt seinen Spielbetrieb bis zum 16. November aus. Dies ist das Ergebnis der Beratungen mit allen Vereinen, die im Rahmen von Videokonferenzen stattgefunden haben. Rechtzeitig vor dem 16. November wird der Verband mit seinen Vereinen in mehreren Videokonferenzen die Auswirkungen auf den Spielmodus der einzelnen Klassen beraten. Hierzu hatte der BFV bereits vor Saisonstart Alternativmodelle erarbeitet, um flexibel auf mögliche Unterbrechungen der Saison und deren späterer Fortsetzung reagieren zu können. Die Entscheidung über eine weitere Aussetzung oder Fortsetzung nach dem 16. November trifft der Verbandsbeirat, in dem die von den Vereinen gewählten Vereinsvertreter die Mehrheit der Mitglieder stellen. Mehr Infos

Hamburg: Der Verbandsspielbetrieb ist seit dem 25. Oktober für unbestimmte Zeit unterbrochen. Die Länge der Unterbrechung wird je nach Verfügungslage entschieden. Training und Testspiele sind jedoch weiterhin möglich, sofern es die Lage vor Ort erlaubt. Mehr Infos

Rheinland: Der komplette Pflichtspielbetrieb wird ab Donnerstag, 29. Oktober, unterbrochen. Dies betrifft sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen, Jugend und des Ü-Fußballs auf Sportplätzen im Freien sowie sämtliche Wettbewerbe in der Halle und gilt bis auf Weiteres. Eine eventuelle Fortsetzung des Spielbetriebs wird mit mindestens zwei Wochen Vorlauf angekündigt – im Vordergrund steht dabei immer eine enge Orientierung an der jeweiligen behördlichen Verfügungslage. Der Fußballverband Rheinland verweist bezüglich Test- beziehungsweise Freundschaftsspielen und Training auf die jeweils gültige behördliche Verfügungslage. Mehr Infos

Saarland: Der Spielbetrieb ist seit dem vergangenen Wochenende und für die aktuelle Woche unterbrochen. Anfang November soll die Situation neu bewertet werden. Die Hallenrunde wurde bereits abgesagt. Mehr Infos

Schleswig-Holstein: Der gesamte Pflichtspielbetrieb in allen Spielklassen und im Pokal (Männer, Frauen und Jugend) 2020/2021 wird ab Donnerstag, 29. Oktober, bis auf Weiteres angehalten. Über eine Fortsetzung wird rechtzeitig informiert. Der Rahmenterminplan wird rechtzeitig vor Fortsetzung der Saison durch die zuständigen Ausschüsse angepasst. Die Zulässigkeit von Freundschaftsspielen und Trainingsbetrieb richtet sich nach den jeweils gültigen staatlichen oder behördlichen Verfügungslagen. Mehr Infos

Südwest: Der gesamte Pflichtspielbetrieb in allen Spielklassen und im Pokal (Männer, Frauen und Jugend) 2020/2021 wird ab dem Donnerstag, 29. Oktober bis auf Weiteres angehalten. Über eine Fortsetzung wird rechtzeitig informiert. Der Rahmenterminplan wird rechtzeitig vor Fortsetzung der Saison durch die zuständigen Ausschüsse angepasst. Die Zulässigkeit von Freundschaftsspielen und Trainingsbetrieb richtet sich nach den jeweils gültigen staatlichen oder behördlichen Verfügungslagen. Mehr Infos

Spielbetrieb teilweise unterbrochen

Niederrhein: Der Spielbetrieb ist aktuell nur im Kreis Duisburg temporär unterbrochen. Ansonsten läuft der Spielbetrieb aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Niedersachsen: Lediglich im Emsland ist der Spielbetrieb von der Kreisliga bis zur 4. Kreisklasse ausgesetzt. Der Re-Start soll erst nach der Winterpause wieder erfolgen. Ansonsten läuft der Spielbetrieb aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Westfalen: Der Spielbetrieb ist aktuell nur im Kreis Unna temporär unterbrochen. Ansonsten läuft der Spielbetrieb aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Spielbetrieb läuft mit Hygienekonzept

Baden: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Futsal-Wettbewerbe sind bereits abgesagt. Mehr Infos

Bayern: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Für alle Vereine, die in einer Region mit einem Inzidenzwert ab 50 beheimatet sind oder in solche Gebiete reisen, wurden zusätzlich erweiterte Möglichkeiten für Spielverlegungen geschaffen. Diese Spiele können kostenlos verlegt werden. Bis Ende dieses Jahres (31. Dezember) soll diese Regelung gelten. Mehr Infos

Berlin: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Brandenburg: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Hessen: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Am 29. Oktober wird der Verbandsvorstand erneut beraten. Mehr Infos

Mecklenburg-Vorpommern: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Die Hallenrunde wurde bereits abgesagt. Mehr Infos

Mittelrhein: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Sachsen: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Sachsen-Anhalt: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Südbaden: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Thüringen: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Mehr Infos

Württemberg: Der Spielbetrieb läuft aktuell unter strengen Hygieneregeln. In Einzelfällen kann es dennoch zu Spielabsagen kommen. Die Bezirks- und Verbandswettbewerbe in der Halle wurden vom Verband hingegen bereits abgesagt. Mehr Infos

