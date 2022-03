Landestrainer*in am Stützpunkt Potsdam gesucht

Der Trägerverein des Olympiastützpunktes Brandenburg - Dienstaufsicht - und der Fußball-Landesverband Brandenburg e.V. - Fachaufsicht - beabsichtigen, zum 1. Mai 2022

eine*n Landestrainer*in

in der Schwerpunktsportart Fußball, am Stützpunkt in Potsdam, als Schwangerschaftsvertretung (befristet bis zum 31. August 2023), in Vollzeit anzustellen.

Die wesentlichen Arbeitsaufgaben sind:

Talentsichtung und Talentförderung im weiblichen Bereich Sichtung talentierter Spielerinnen Planung/Organisation, Durchführung und Nachbereitung der U 14 und U 16-Maßnahmen Zusammenarbeit mit den Vereinen, DFB-Stützpunkten, Eliteschulen und Erziehungsberechtigten



Konzeptionelle Arbeit und Umsetzung

Evaluation und Auswertung der Maßnahmen und des gesamten Jahres

Unterstützung bei Einschulungsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen

Mitarbeit in Gremien

Ansprechpartner*in für sportpraktische Fragestellungen im Zuständigkeitsgebiet

übergreifende fachliche und koordinierende Arbeit mit den Partnern des Schule-Leistungssport-Verbundsystems

Die Bewerberin bzw. Bewerber sollte über folgende Voraussetzungen verfügen:



gültige Fußball-B-Elite-Jugendlizenz des DFB als Mindestvoraussetzung

im Studium oder bereits erfolgreich abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium mit sportwissenschaftlichem, pädagogischem oder vergleichbarem Studien- oder Ausbildungsschwerpunkt

praktische Erfahrungen als Trainer*in in der Vereins- und/oder Verbandsarbeit

Identifikation mit der Sportpolitik des Verbandes

Verantwortungsbewusstsein, selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise und die Bereitschaft zur Tätigkeit an Wochenenden und in den Ferien

Kreativität, Flexibilität, Organisationsgeschick, Kommunikative und positive Ausstrahlung, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kritikkompetenz und Serviceorientierung

Führerschein der Klasse B

Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

Die Vergütung für die ausgeschriebene Trainerstelle erfolgt nach Vereinbarung sowie unter Beachtung der Förderrichtlinie Trainer*in im Kinder- und Jugendsport des Landessportbundes Brandenburg e.V..

Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen sind Bewerbungen von Frauen mit der jeweiligen Qualifikation ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, insbesondere erweitertem Führungszeugnis und Gehaltsvorstellung, senden Sie bitte bis zum 8. April 2022 an die Geschäftsführung des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, Anne Engel per E-Mail: anne.engel@flb.de. Für Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Anne Engel unter Telefon 0151/42602763 zur Verfügung.

[fvlb]