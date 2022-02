Landes- und Regionalverbandspräsidenten: Breite Zustimmung für Grunwald

Bernd Neuendorf, der Kandidat der Landes- und Regionalverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das Amt des DFB-Präsidenten, hat am heutigen Montag in einer Videokonferenz der Verbandspräsidenten seine Empfehlung für den Posten des DFB-Schatzmeisters ausgesprochen. Schatzmeisterkandidat im Team von Bernd Neuendorf ist demnach Stephan Grunwald aus Schleswig-Holstein, der Leiter der Revisionsstelle des Norddeutschen Fußball-Verbandes. Formal wurde Grunwald bereits am Sonntagabend durch den Fußball-Verband Mittelrhein für die Wahlen im Rahmen des DFB-Bundestages am 11. März in Bonn nominiert. Grunwald stellte sich bei der Videokonferenz persönlich allen Teilnehmern vor, seine Kandidatur fand breite Zustimmung.

Grunwald hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre und arbeitet in einer mittelständischen Unternehmensberatung. Er blickt auf eine langjährige Karriere im Ehrenamt. Als Jugendlicher hat er Fußball gespielt, später wurde er Vereinsjugendleiter und dann Ehrenamtsbeauftragter des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes (SHFV). Von 2016 bis 2019 war er SHFV-Vizepräsident Finanzen, seit 2019 ist er Leiter der Revisionsstelle des Norddeutschen Fußball-Verbandes.