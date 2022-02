Lahm spendet Botschafterhonorar für Trainerausbildung

Philipp Lahm hat sein Honorar als Botschafter der Stadt München für die im vergangenen Sommer durchgeführte paneuropäische EURO 2020 einem guten Zweck zukommen lassen. Der Weltmeisterkapitän von 2014 und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft finanzierte die Ausbildung von insgesamt 78 Trainer*innen beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV).

Die Plätze in zwei C-Lizenz-Ausbildungen (Profil Kinder und Jugend) sowie zwei Kindertrainer-Schulungen für Ehrenamtliche wurden vom Verband unter knapp 200 Bewerber*innen per Los vergeben. "Sowohl in der Gesellschaft als auch im Fußball spielen Engagement und Ehrenamt eine tragende Rolle", sagte Lahm, Präsidiumsmitglied des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Turnierdirektor der EM 2024. "Vor allem der Amateurfußball lebt von einzelnen Personen, die sich engagieren und so unseren Kindern im Fußballverein eine sportliche Heimat geben."

Im Fußball "werden aus dem Gedanken der Chancengerechtigkeit Werte vermittelt, die für die ganze Gesellschaft von Bedeutung sind", so Lahm: "Fairness, Vielfalt, Integration. Diese Werte begleiten die Kinder ihr ganzes Leben lang - das zu unterstützen, ist mir enorm wichtig und eine großartige Sache."