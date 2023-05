Lage der Liga: Titelrennen und Abstiegskampf

Endspurt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Drei Spiele vor dem Saisonschluss ist noch nichts entschieden. Der VfL Wolfsburg ist dem FC Bayern München im Kampf um die Meisterschaft dicht auf den Fersen. Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim spielen noch um das dritte Ticket für die Women’s Champions League, während der SV Meppen im direkten Duell um den Klassenerhalt auf den Tabellennachbarn aus Köln trifft. Die SGS Essen hat den Ligaverbleib in der eigenen Hand, Turbine Potsdam kann an diesem Wochenende wiederum zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins absteigen. In allen Bereichen der Tabelle ist demnach Hochspannung geboten. DFB.de mit dem Faktencheck zur Ausgangslage.

KAMPF UM DIE MEISTERSCHAFT: Nach der Niederlage des VfL Wolfsburg im direkten Duell mit dem FC Bayern München hat sich letzterer an die Tabellenspitze geschoben und mit einem Punkt Vorsprung auf die "Wölfinnen" aktuell die besten Chancen auf den Meistertitel. Die Mannschaft von Tommy Stroot muss demnach darauf hoffen, dass die Konkurrenz aus Bayern in den letzten drei Spielen der Saison nicht die volle Ausbeute von neun Punkten holt. Am 20. Spieltag erwarten beide Teams allerdings schwierige Aufgaben: Die Münchenerinnen bekommen es am Freitag (ab 19.15 Uhr, live auf MagentaSport und Eurosport) vor heimischem Publikum mit der TSG Hoffenheim zu tun, die derzeit auf Platz vier rangiert. Der VfL Wolfsburg tritt zwei Tage später am Sonntag (ab 13 Uhr, live im NDR, HR und auf MagentaSport) auswärts im Deutsche Bank Park gegen die Drittplatzierten aus Frankfurt an.

DUELL UM DEN DRITTEN PLATZ: Seit der Saison 2021/2022 gilt der dritte Platz in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga als Ticket für die Qualifikationsphase der UEFA Women’s Champions League. Wie auch in der letzten Saison gibt es dieses Jahr zwei Teams, die um diese Eintrittskarte in den internationalen Wettbewerb kämpfen: Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Erstere haben ein kleines Polster von drei Punkten Vorsprung gegenüber Hoffenheim und damit einen nicht unerheblichen Vorteil. An diesem Wochenende spielen beide Teams allerdings gegen den Tabellenersten und -zweiten. Gelingt der Eintracht ein Sieg, könnten sie sich weiter absetzen, die TSG könnte bei einem Erfolg möglicherweise entscheidend aufholen.

KELLERDUELLE UM DEN KLASSENERHALT: Am 20. Spieltag treffen gleich mehrere Mannschaften im direkten Kampf um den Verbleib in der Liga an. Insofern die SGS Essen die Partie gegen den SV Werder Bremen auswärts gewinnt, darf sich das Team vorzeitig über den gesicherten Klassenerhalt und die 20. Saison in Folge in der höchsten Spielklasse freuen. Bestreiten hingegen die Bremerinnen das Duell siegreich, ist der Klassenerhalt erst dann sicher, wenn der SV Meppen das Spiel gegen den 1. FC Köln verliert. Die Kölnerinnen haben derzeit nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell der SV Meppen belegt. Verliert der 1. FFC Turbine Potsdam sein Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen, wäre der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte endgültig besiegelt. Mit einem Unentschieden würden die Potsdamerinnen zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt wahren.

TORJÄGERINNEN-KANONE: Wer wird die Nachfolgerin von Lea Schüller? Mit 16 Toren in der Saison 2021/2022 benötigte die Münchenerin so wenige Tore wie noch nie für die begehrte Torjägerinnen-Kanone. Dieser Rekord könnte erneut unterboten werden. Aktuell steht die Kapitänin des VfL Wolfsburg, Alexandra Popp, mit 15 Toren an der Tabellenspitze – gefolgt von Frankfurts Lara Prašnikar, die bisher 12 Treffer erzielte. Obwohl Popp bereits die 15. Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga absolviert, hat sie diese individuelle Auszeichnung bisher noch nie gewonnen. Noch drei Spiele fehlen der Nationalspielerin, um sich erstmals die Torjägerinnen-Kanone zu sichern.

[ab]