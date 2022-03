Ländliche Ruhe: Sinsheim im Spielort-Check

Für die Fans unserer Nationalmannschaft geht es am 26. März zum ersten Länderspiel des WM-Jahres nach Sinsheim. Unser DFB-Team trifft auf Israel. Mit Hilfe von Fan-Club-Mitglied René Abele haben wir für euch den Spielort-Check gemacht.

Die Stadt im Rhein-Neckar-Kreis ist seit Kindheitstagen die Heimat von René. "Sinsheim ist mit 35.000 Einwohnern keine Großstadt, wie man es von Berlin, München oder Frankfurt kennt. Hier ist alles etwas ländlicher und ruhiger", sagt der 25-Jährige über seine Heimat.

Bratwurst in der Innenstadt

Allen Fans, die nur wenig Zeit vor dem Spiel in Sinsheim verbringen, rät René zu einem Besuch der Innenstadt. "Dort gibt es einige Kneipen und Restaurants, in denen man gemütlich ein Kaltgetränk vor dem Spiel trinken kann", sagt das Fan-Club-Mitglied. Und auch nach dem Spiel können alle Fans den Abend in der Innenstadt ausklingen lassen. Renés persönliche Empfehlung ist das "Quints" in der Bahnhofstraße.

Der Hauptbahnhof der Stadt ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Von dort aus werden Shuttle-Busse direkt zum Stadion angeboten. Fans, die direkt mit der Regional- oder S-Bahn zur Haltestelle Museum/Arena anreisen, laufen auf dem Weg zur Arena direkt am "Elfmeter" vorbei. Einer Fankneipe, die an Spieltagen sehr gut besucht sei. "Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten zum Stadion", sagt René.

Sinsheim: Highlight für Technik-Fans

Alle Fans, die gleich das ganze Wochenende in der Weinregion verbringen, sollten das Sinsheimer Technik Museum auf keinen Fall verpassen. Technik- und Oldtimer-Fans kommen dort auf ihren Geschmack. "Etwas entspannter geht es in der Thermen- und Badewelt direkt neben dem Stadion zu. Das kann ich empfehlen", sagt René. Bei gutem Wetter lohnt sich der Aufstieg zur Burg Steinsberg im Stadtteil Weiler. "Von der Burg kann man die ganze Stadt überblicken und hat einen perfekten Blick auf die Arena", so der Sinsheimer.

Wer lieber die Großstädte der Region erkunden will, erreicht im Umkreis von 50 Kilometern Heilbronn, Heidelberg und Mannheim. Besonders Heidelberg ist bei Touristen aus aller Welt beliebt und auch René empfiehlt den Besuch: "Es ist sehr sehenswert. Das Schloss, die Altstadt mit ihren Kneipen und eine Bootsfahrt auf dem Neckar kann ich nur empfehlen."

