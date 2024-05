Länderspieltrip nach Nürnberg gewinnen

Am 3. Juni trifft unsere Männer-Nationalmannschaft in Nürnberg auf die Ukraine. Mit ein bisschen Glück hast du die Chance, bei der Vorbereitung auf die Partie hautnah dabei zu sein. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost einen seiner Fan-tastic Moments inklusive An- und Abreise, Tickets sowie zwei Übernachtungen.

Der Fan-tastic Moment beginnt für dich und eine Begleitung deiner Wahl bereits am 2. Juni – also einen Tag vor dem Spiel im Max-Morlock-Stadion. Zur perfekten Einstimmung auf die Begegnung sind zwei Plätze bei der Pressekonferenz, die sonst nur den fragenden Journalist*innen vorbehalten sind, für euch reserviert. Außerdem dürft ihr beim Abschlusstraining dabei sein, wenn unserer Nationalmannschaft den letzten Feinschliff für das Spiel erhält. Die An- und Abreise mit Übernachtung zu eurem Fan-tastic Moment sowie zwei Tickets für das Spiel legt der Fan Club Nationalmannschaft noch obendrauf!

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 19. Mai 2024. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

