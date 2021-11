Länderspieltickets für Fluthelfer zu gewinnen

Tausende Ehrenamtliche haben im Rahmen der Flutkatastrophe Großes geleistet. Ihr Engagement hat vielen Menschen in den betroffenen Gebieten geholfen und ihnen in der Krise Mut gemacht. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) und die Stiftung "Die Mannschaft" der deutschen Nationalmannschaft finden, dass man dafür nicht oft genug "Danke" sagen kann und verlosen deshalb gemeinsam besondere Reisen zum WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Liechtenstein am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Wolfsburg.

Was gibt es zu gewinnen?

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten 125 Mal jeweils zwei Tickets für das Länderspiel gegen Liechtenstein, inklusive Anfahrt und Übernachtung.

Wer kann gewinnen?

Teilnahmeberechtigt sind alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich im Rahmen der Flutkatastrophe engagiert haben.

Wie können Ehrenamtliche gewinnen?

Um an der Verlosung teilzunehmen, genügt es, das Formular auf der Website der DSEE auszufüllen und die folgenden zwei Fragen zu beantworten: "Was motiviert Sie, sich mit Herzblut zu engagieren?" und "Welches Erlebnis während des Hilfseinsatzes ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?" Einsendeschluss ist der 8. November 2021.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie; Mitglied des Stiftungsrates: "Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie über uns hereinbrach, stand für uns schnell fest, dass sich die Nationalmannschaft engagieren wird, worauf aus den Reihen der Spieler eine größere Summe zur Verfügung gestellt wurde. Was uns antreibt ist, Gutes zu tun, Prozesse anzustoßen, Menschen zu begleiten und immer dann, wenn Beistand notwendig ist, zu helfen. Mit Blick auf den Fußball freut es mich persönlich sehr, dass soziales und gesellschaftliches Engagement immer selbstverständlicher wird."

Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt: "Auch Monate nach der Flutkatastrophe reißt die Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen nicht ab. Noch immer tragen sie einen ganz wesentlichen Teil dazu bei, dass den Betroffenen vor Ort geholfen werden kann. Deshalb wollen wir einen Beitrag leisten, zur Wertschätzung und Anerkennung des Geleisteten."

Katarina Peranic, Vorständin Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt: "Noch immer engagieren sich viele Menschen in den Flutgebieten. Sie leisten freiwillige Hilfe und machen Nachbarschaftshilfe vor Ort erlebbar. Mit ihrer Hilfsbereitschaft und Tatkraft setzen sie ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Ermutigung. Zusammen mit der Stiftung "Die Mannschaft" möchten wir den Engagierten Anerkennung und Wertschätzung geben."

[dfb]